Oito anos após fechar restaurante, empreendedor cria marca de alfajores em Porto Alegre

12 Setembro 2025

Oito anos após fechar as portas do seu primeiro negócio, Rafael Russi Campos voltou a apostar no empreendedorismo. Atualmente, o empreendedor está à frente da Estrela Dalva (@estreladalvaalfajores), marca de alfajores com produção em Porto Alegre. Atendendo, principalmente, cafeterias e restaurantes, o negócio começou a ser estruturado em fevereiro de 2024 e ganhou vida em junho do mesmo ano. Leia a matéria completa.