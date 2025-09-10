Viralizou: Hot Yoga é tendência em Porto Alegre

Flexibilidade, força, concentração e um certo equilíbrio. Tudo isso pode ser desenvolvido na hot yoga, uma aula de yoga praticada em uma sala aquecida a temperaturas entre 37°C e 40°C. A técnica, que existe há pelo menos 50 anos, popularizou-se nos anos 1980 em estúdios de yoga nos Estados Unidos. Aqui em Porto Alegre, alguns espaços já contam com esse tipo de aula. Há pouco mais de duas semanas, no bairro Farroupilha, o Melt Hot Yoga Club abriu as portas oferecendo a técnica, além de um espaço com banheiras de imersão a 0ºC. Leia a matéria completa.