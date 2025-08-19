Ocidente abre novo bar em homenagem à avenida Osvaldo Aranha

Com cardápio de sanduíches e drinks que homenageiam bares históricos do bairro Bom Fim, o Sub Ocidente começou a operar, em fase de testes, na parte térrea do casarão histórico. A operação busca atender os clientes em diferentes horários e suprir a carência de locais abertos de madrugada no Bom Fim. As paredes do espaço foram restauradas, revelando as janelas baixas e redondas originais da casa. O espaço é decorado com diversos itens de acervo que contam a história da avenida Osvaldo Aranha. Saiba mais em geracaoe.com.