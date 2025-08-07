Iniciativa de Porto Alegre ensina italiano em aulas de gastronomia

07 Agosto 2025

Criada em 2016 por Rosária Anele, a proposta surgiu de uma necessidade notada pela professora. Filha de pai italiano e com anos de experiência dando aulas, Rosária era procurada por pais de alunos que buscavam indicações de cursos do idioma para os filhos. Assim surgiu a Casa Della Nonna. O intuito é levar as turmas à cozinha da casa para aprenderem enquanto preparam receitas típicas, visando oferecer uma aprendizagem prática e através do sensorial. Leia a matéria completa.