Buffet de marmita e de sopas: conheça negócio clássico da Zona Norte que opera desde 1969

03 Julho 2025

O Bar Do Vanderley é um verdadeiro negócio raiz da Zona Norte de Porto Alegre. A operação é comandada pelas irmãs Camila e Carolina Fazolin, que têm como propósito manter vivo o legado do pai, José Vanderley Fazolin. Operando desde 1969, o empreendimento, hoje, funciona como buffet para marmitas e padaria à tarde, além das atrações sazonais, como o buffet de sopas no inverno que acontece todas as sextas-feiras. O festival de sopas consiste em um buffet com oito variedades que é servido das 16h30min às 20h. Leia a matéria completa.