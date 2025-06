Rádio Agulha é novidade no Shopping Total

23 Junho 2025

Após serem impactados pelas enchentes de maio de 2024 e encerrarem sua operação, o Agulha, bar antes localizado no 4º Distrito, entra em nova fase inaugurando um novo projeto em um prédio centenário: os túneis no subsolo do Shopping Total. A Rádio Agulha une um estúdio de uma rádio web e um bar no mesmo espaço. Leia a matéria completa.