Conheça serviço de churrasco para eventos em Porto Alegre

10 Junho 2025

O serviço de churrasco para eventos particulares e corporativos da La Bratche marca a história de adaptação e superação do casal de empreendedores Isadora e Francisco Franceschetti. A ideia de apostar nesse modelo de negócio surgiu da necessidade de seguir em frente após perderem um restaurante nas enchentes de maio de 2024. O casal também produz itens artesanais, como o pão com linguiça e queijo. Além disso, a La Bratche conta com hambúrgueres no cardápio. Leia a matéria completa.