Restaurante com vista para o Guaíba é novidade em Porto Alegre

02 Junho 2025

O tradicional prédio do Palácio do Comércio, localizado no Centro Histórico de Porto Alegre, recebeu recentemente uma nova operação gastronômica. A proposta é oferecer uma gastronomia mais sofisticada e saudável, com saladas e legumes, pratos quentes, antepastos e entradas, além de uma ilha exclusiva para doces. Leia a matéria completa.