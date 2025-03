Conheça a nova Lanchera do Ildo no Bom Fim

12 Março 2025

Operação clássica do Bom Fim, a Lanchera do Ildo está de casa nova. O negócio é comandado por Ildo Berté - ex-garçom da Lancheria do Parque e figura célebre do bairro - e opera desde 2019 na rua Gen. João Telles. O novo ponto fica na mesma rua, mas no número 508, dentro do clube Hebraica. Leia a matéria completa.