Conheça nova hamburgueria vegana de Porto Alegre

29 Janeiro 2025

Porto Alegre acaba de receber mais uma operação gastronômica com foco na culinária vegana. A Todo Cambia abriu as portas há pouco mais de um mês na avenida Borges de Medeiros, nº 1043, no Centro Histórico da Capital, e tem como estrela da casa os hambúrgueres sem ingredientes de origem animal. Leia o conteúdo completo.