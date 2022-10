Tiago Abravanel, neto de Silvio Santos, faz três revelações no Rio Grande do Sul

JC

08 Outubro 2022

Abravanel falou com para a plataforma do GeraçãoE sobre os planos

O ator, cantor e neto do apresentador Silvio Santos, Tiago Abravanel, fez três revelações ao passar pelo Rio Grande do Sul. Duas têm a ver com o negócio de tortas e pipoca e uma com sua vida pessoal. Ele falou com o editor do site do Jornal do Comércio para a plataforma do GeraçãoE, Mauro Belo Schneider, sobre as três novidades.