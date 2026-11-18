Nos dias 19 e 20 de novembro, o 4Beer, localizado no 4º Distrito, recebe uma pop-up da F R E S N O 1 9 9 9 , marca oficial do grupo que mantém uma loja física na Galeria do Rock, em São Paulo. A iniciativa aposta na comercialização de produtos exclusivos e na personalização de camisetas. A banda gaúcha Fresno amplia sua atuação para além dos palcos com mais uma edição de sua loja temporária em Porto Alegre., marca oficial do grupo que mantém uma loja física na Galeria do Rock, em São Paulo. A iniciativa aposta na comercialização de produtos exclusivos e na personalização de camisetas.

Um dos destaques da ação será o lançamento de uma camiseta desenvolvida especialmente para os fãs de Porto Alegre. As peças serão estampadas na hora pela Mouse Serigrafia, empresa que já atua na produção de modelos comercializados pela marca da banda. A proposta permite que os consumidores acompanhem parte do processo de estamparia.



A parceria entre a Fresno e a Mouse Serigrafia já apresentou resultados em uma edição anterior da loja temporária na Capital. Em maio, a banda abriu uma pop-up no fim de semana do show do grupo na Redenção, durante a programação da Semana S. Na ação, a Mouse produziu cerca de 120 camisetas em menos de 24 horas.



Além da comercialização dos produtos, a programação contará com a presença dos integrantes Lucas Silveira, Vavo e Guerra, que participarão de encontros com os fãs, e sessões de autógrafos.



A ação antecede a apresentação da Fresno no Auditório Araújo Vianna, marcada para 20 de novembro, às 21h. Com uma trajetória de mais de duas décadas e o álbum mais recente, Carta de Adeus, o grupo mantém uma estratégia que conecta música, identidade visual e produtos próprios.



A loja temporária funcionará no dia 19, das 11h às 22h, e no dia 20, das 11h às 20h.