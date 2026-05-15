Fresno abre loja temporária em cervejaria de Porto Alegre

Fresno volta às origens para um show que promete reunir milhares de pessoas na Redenção loja temporária na cervejaria 4Beer, no Quarto Distrito, reunindo itens do merch da Fresno além de uma camiseta estampada em homenagem a Porto Alegre. Neste sábado (16), a banda porto-alegrensevolta às origens para um. O show gratuito integra a programação da Semana S, iniciativa do Sistema Fecomércio-RS. Além de subir ao palco, a banda criou outro momento de conexão com os fãs gaúchos, abrindo uma, reunindo itens do merch da Fresno além de uma camiseta estampada em homenagem a Porto Alegre.

A loja montada na cervejaria abriu as portas no fim da manhã desta sexta-feira (15), levando muitos fãs ao Quarto Distrito. No início da tarde, Lucas Silveira (guitarra e vocal) e Thiago Guerra (bateria) receberam os fãs que foram à loja temporária. Em entrevista exclusiva ao GeraçãoE , eles celebraram o momento de conexão com o público porto-alegrense. "É mais que uma loja, é um espaço para os nossos fãs se encontrarem e encontrarem uma cultura que gostar da mesma banda acaba desenvolvendo. A gente fez isso em São Paulo, na Galeria do Rock, que é um lugar muito importante. E esse show que vamos fazer em Porto Alegre é um dos mais importantes da carreira, então juntamos o útil ao agradável e decidimos fazer uma pop store, trazer um pouco dessa experiência", conta Lucas.

Na loja, é possível encontrar moletons, camisetas, discos de vinil, copos, bonés, além de outros artigos que levam a identidade da banda. A venda do merchandising — ou o popular merch — é muito difundido na cena musical, e sempre teve muita atenção por parte da banda gaúcha, que investe em itens personalizados. Para a loja temporária da Capital, uma estampa exclusiva inspirada no brasão da cidade foi desenvolvida. " É claro que estamos vendendo coisas aqui, mas tem centenas de pessoas se encontrando, fazendo amigos na fila e que vão disseminando e aprofundando essa cultura de gostar de uma banda, de uma música, que no fundo é uma parada que é super porto-alegrense, que é a Fresno ", pondera Lucas, destacando a importância da moda como comunicação. "Não é só o merchandising, mas a roupa é a primeira coisa que tu diz quando chega em um lugar. Até a pessoa que não se importa nem um pouco com o que está vestindo está dizendo alguma coisa, mas a roupa é um jeito de dizer muito sobre ti. Colocar camiseta de uma banda, começa conversas, estabelece conexões", acredita.

A estampa exclusiva surgiu a partir das memórias dos tempos de escola em Porto Alegre. " Lembro de quando estudamos a história de Porto Alegre na escola, que tinha o brasão que falava ‘leal e o valorosa’. E aí eu pensei em fazer um brasão da cidade com ícones da Fresno", explica o vocalista.

A loja temporária foi montada na unidade do 4º Distrito da 4Beer Nathan Lemos/JC

Retorno à Redenção

Depois de 20 anos, a Fresno sobe novamente em um palco na Redenção, mas dessa vez em outro momento. Se naquele momento a banda ainda ocupava status de promessa, agora deve reunir milhares de pessoas para celebrar o 11º álbum de uma discografia consolidada. "Vai ser uma loucura, não tenho nem muito o que dizer, deixo para sentir as coisas na hora do palco. Até lá, é só ansiedade. São esperadas milhares de pessoas, sinto na cidade um clima de final de campeonato, isso é muito massa", afirma Lucas.

O pernambucano Guerra compartilha do sentimento, revelando que realizar um show de graça em um espaço aberto estava entre os grandes desejos da Fresno para essa turnê. " A gente queria muito isso. Fizemos um roteiro emocional do que a gente queria para essa turnê, mas a maioria das vezes não conseguimos concretizar todo o nosso roteiro e vamos moldando. E dessa vez foi muito quente. A gente queria fazer um show de graça, na rua. Estamos com um bom presságio que essa turnê vai ser a mais especial de todas, embora todas tenham sido muito especiais para mim. Essa está com cara de concretização de sonhos muito fortes", diz o baterista.

No espaço, é possível encontrar itens como moletons, camisetas e discos de vinil Nathan Lemos/JC

Para Lucas, a oportunidade de um show tão marcante para a banda e para a cidade é prova de como é possível acreditar no sonho de viver de música. "Somos uma banda que foi criada no Garagem Hermética, então só isso já diz muita coisa. Para outras pessoas que talvez estejam querendo começar a viver de música ou da sua arte, a gente é um exemplo muito vivo de que é possível sem ser herdeiro, sem ficar correndo atrás de moda, e simplesmente fazendo algo que é muito genuíno, de coração, enfrentando as marés que se apresentam para nós, atravessando com um fio condutor muito definido que é fazer a música que a gente gosta."

O show inicia às 20h, neste sábado (16), na Redenção. Antes da Fresno, às 18h, sobe ao palco a banda Papas da Língua. A loja fica na 4Beer do Quarto Distrito, na avenida Polônia, nº 200, e opera até as 22h na sexta e das 11h30min às 19h no sábado.