Fresno retorna a Porto Alegre com show gratuito no Parque da Redenção

Os fãs da banda Fresno podem se preparar para um reencontro gratuito com seus ídolos em Porto Alegre. Apresentando seu novo álbum, Cartas de Adeus, o grupo faz show no Parque da Redenção no dia 16 de maio, um sábado, às 20h. A apresentação, que promete reunir faixas novas e os grandes sucessos do conjunto, integra a programação da Semana S, realizada pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e IFEP na Capital.



Formada por Lucas Silveira (guitarra e vocal), Gustavo Mantovani (guitarra) e Thiago Guerra (bateria), a Fresno soma 27 anos de trajetória, marcada pela busca de uma identidade artística conectada à dimensão humana na criação musical, um conceito que, segundo o grupo, vem se perdendo ao longo do tempo. Após o sucesso da turnê Eu Nunca Fui Embora (2024), a banda retorna à cidade onde foi formada para apresentar ao público seu novo projeto.



A apresentação da turnê Cartas de Adeus em Porto Alegre revisita mais de duas décadas de carreira em um show que promete emoção e forte conexão com o público, reunindo clássicos que marcaram a trajetória da banda. O retorno ao Parque da Redenção também carrega um significado especial: a Fresno pretende reviver a energia de um show histórico realizado no local em 2007.



Além da apresentação musical, a Semana S oferece uma programação gratuita e diversificada, com atividades nas áreas de cultura, educação, saúde, lazer e serviços à comunidade, ocupando o Parque Farroupilha com experiências abertas ao público.