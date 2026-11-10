Streaming gaúcho gratuito aposta em publicidade para disputar mercado nacional

Em meio à popularização dos serviços de streaming por assinatura, plataformas gratuitas buscam conquistar espaço no mercado de entretenimento digital. Uma delas é a iNNova TV, iniciativa de origem gaúcha, sediada em Porto Alegre, que chegou ao mercado nacional em outubro com uma proposta de reunir canais de televisão ao vivo, emissoras de rádio, filmes e séries sem cobrança de mensalidade.

“ Nascemos com a ideia de democratizar totalmente o acesso ao entretenimento ”, pontua o CEO da empresa, Jaime de Paula.

A plataforma aposta em um modelo de negócio totalmente sustentado por publicidade, conhecido como AVOD, sigla em inglês para demanda baseada em anúncios. São mais de 40 canais lineares, três emissoras de rádio e catálogo sob demanda. A programação reúne produções de diferentes gêneros, incluindo filmes, séries, documentários, notícias, esportes e atrações infantis, que podem ser selecionadas conforme a região do espectador.

Até o momento, foram investidos US$ 10 milhões no projeto que alcançou cerca de 10 milhões de usuários. A iNNova TV também relaciona seus planos à evolução da TV 3.0, próxima geração da televisão aberta brasileira, que prevê maior integração entre transmissão e internet.

A tecnologia, que utiliza recursos de inteligência artificial, abre possibilidades para publicidade direcionada e comércio integrado à programação, permitindo que o público tenha contato com anúncios personalizados ao perfil e produtos sem precisar interromper a experiência da programação. Além disso, a empresa utiliza o sistema de comunidades com o objetivo de impulsionar a expansão da sua base de usuários.

“Eu posso trabalhar não apenas com um canal mundial ou brasileiro, mas também com um regional. Posso focar, por exemplo, só no Rio Grande do Sul, em uma cidade específica.”

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O acesso pode ser feito pelo site oficial, por aplicativos para smartphones e tablets com sistemas iOS e Android e por televisores compatíveis com Android TV, além de dispositivos Roku. A empresa também está começando a liberar o programa para modelos LG e Samsung. Para utilizar o serviço, é necessário realizar um cadastro no site oficial.

A meta para 2027 é atingir 50 milhões de usuários devido à expansão das operações internacionalmente. Segundo de Paula, o próximo destino de comercialização da iNNova TV no ano que vem será a Índia - país mais populoso do mundo que ainda não possui um espaço de entretenimento gratuito e especializado. Na sequência, o CEO projeta alguns países da América Latina, como o México, devido ao perfil de consumo semelhante ao do Brasil.



“Queremos chegar a toda a população brasileira, a população indiana e assim por diante, e com um preço zero para o cliente final. Acredito que esse pioneirismo gaúcho é um ponto super importante”, enfatiza o executivo.