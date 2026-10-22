Futuro do empreendedorismo: Pitch Stop desembarca no Tecnopuc Experience

O que define o futuro do empreendedorismo? Para tentar entender esse questionamento que passa por muitas vias, o novo episódio do Pitch Stop desembarca no Tecnopuc Experience 2026. Para falar sobre o ecossistema de inovação, futuro da Inteligência Artificial e bastidores de um do evento, Isadora Jacoby recebe Daniela Carrion, coordenadora de relacionamento do Tecnopuc, e Henrique Dias, CEO e cientista de dados da startup NoHarm, uma startup que usa inteligência artificial para salvar vidas no SUS. O episódio estará disponível no YouTube e Spotify do Jornal do Comércio nesta sexta-feira (23).

Confira os principais insights do episódio:

1. Abertura do Tecnopuc e o desafio de criar comunidade: O Tecnopuc Experience evoluiu de um evento voltado para o público interno do parque para um encontro aberto à sociedade, atraindo visitantes de diversas regiões e conectando centenas de empresas para fortalecer o ecossistema de inovação. "A proposta é abrir as portas do Tecnopuc para que todo mundo que tem interesse de saber o que que acontece dentro dos muros de um parque científico e tecnológico tenha a oportunidade de vivenciar isso", diz Daniela.

2. Inteligência Artificial com propósito na saúde pública: A startup NoHarm desenvolve sistemas de IA e agentes inteligentes para otimizar processos em hospitais do SUS de forma 100% gratuita, financiando a operação através de clientes privados e utilizando a tecnologia para reduzir a carga cognitiva das equipes de saúde. Para Henrique, o propósito claro foi o que fez a startup avançar e colher bons resultados. "Pouquíssimas empresas de tecnologia conseguem entrar em tantos hospitais. E a gente está em tantos hospitais porque é de graça, a gente está porque a gente entrega valor", diz o CEO.

3. O perfil do novo empreendedor e o surgimento de Deep Techs: Com a tecnologia e a IA cada vez mais acessíveis, o grande diferencial do empreendedor migra do conhecimento puramente técnico para a capacidade de resolver problemas reais, cultivar relações humanas e alavancar pesquisas acadêmicas profundas (Deep Techs).

Daniela Carrion: "Os negócios do futuro são cada vez mais baseados em conhecimento, em conhecimento profundo. Acredito muito que esse é o futuro dos negócios: as deeptechs."

Pitch Stop - Daniela Carrion Sarah Oliveira/Especial/JC

Henrique Dias: "Quando software é commodity e a IA faz tudo, o que que sobra? Relação. Relação entre as pessoas é o que sobra."