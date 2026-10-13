Vale a pena entrar na trend? Pitch Stop debate empreendedorismo e presença nas redes sociais

Sempre vale a pena entrar na trend? Essa é uma pergunta que passou a fazer parte da rotina de quem empreende. Isso porque a presença de um negócio nas redes sociais já não é mais uma escolha: as redes sociais operam como um grande catálogo e têm um papel forte no poder de decisão dos consumidores.
Mas com o surgimento diário de novas trends, como saber em qual delas vale a pena embarcar, preservando a essência do negócio e captando novos públicos? Para responder esses questionamentos, Isadora Jacoby recebeu no quarto episódio do Pitch Stop os empreendedores Clau Ferreira, sócio da cafeteria UaiWhy, e o Álvaro Porepp, da Casa de Pelotas.
Os convidados compartilharam experiências sobre o impacto da viralização, a importância do storytelling autêntico e a necessidade de filtrar tendências de acordo com a identidade de cada marca.
Mas com o surgimento diário de novas trends, como saber em qual delas vale a pena embarcar, preservando a essência do negócio e captando novos públicos? Para responder esses questionamentos, Isadora Jacoby recebeu no quarto episódio do Pitch Stop os empreendedores Clau Ferreira, sócio da cafeteria UaiWhy, e o Álvaro Porepp, da Casa de Pelotas.
Os convidados compartilharam experiências sobre o impacto da viralização, a importância do storytelling autêntico e a necessidade de filtrar tendências de acordo com a identidade de cada marca.
Confira os principais insights do episódio:
1. Humanização da marca e exposição dos fundadores: colocar os rostos dos donos à frente da comunicação aproxima o público e fortalece a credibilidade do negócio. Álvaro explicou que mostrar o dia a dia e manter um canal direto (respondendo pessoalmente às DMs) permite transformar críticas em oportunidades de melhoria. Já Clau destacou que essa presença dos fundadores atrela o CPF ao CNPJ, o que gera confiança e auxilia até na contenção de danos em momentos de crise.
2. Filtro de trends e foco em storytelling: os empreendedores defenderam que nem toda tendência de rede social deve ser adotada. Seguir qualquer modismo sem critério faz a empresa perder o diferencial em meio a tantos outros conteúdos. Em vez disso, eles priorizam a autenticidade e o storytelling — contando as histórias por trás das receitas, mostrando bastidores e discutindo empreendedorismo —, buscando criar identificação real com o cliente em vez de perseguir métricas rasas de alcance. A diretriz compartilhada é: na dúvida sobre a relevância de uma trend, é melhor não publicar.
3. Preparo operacional para o pós-viral e conexão online-offline: A produção de conteúdo gera reflexos diretos na operação física da empresa. Clau compartilhou o aprendizado do Uai Why ao viralizar pela primeira vez, quando a demanda inesperada esgotou o estoque do mês em dias e exigiu ajustes rápidos no atendimento. Para Álvaro e Clau, a métrica mais valiosa não é o engajamento numérico, mas sim quando o conteúdo digital se converte em conversas no balcão e relacionamentos duradouros no ambiente físico.
Clau Ferreira: “Se você segue a trend, você vai ser mais um na boiada. Dá para brincar na trend, mas sem perder a personalidade.”
Álvaro Porepp: "Se esse post gerou assunto comigo na loja, alguém comentou sobre ele, então ele é sucesso."
2. Filtro de trends e foco em storytelling: os empreendedores defenderam que nem toda tendência de rede social deve ser adotada. Seguir qualquer modismo sem critério faz a empresa perder o diferencial em meio a tantos outros conteúdos. Em vez disso, eles priorizam a autenticidade e o storytelling — contando as histórias por trás das receitas, mostrando bastidores e discutindo empreendedorismo —, buscando criar identificação real com o cliente em vez de perseguir métricas rasas de alcance. A diretriz compartilhada é: na dúvida sobre a relevância de uma trend, é melhor não publicar.
3. Preparo operacional para o pós-viral e conexão online-offline: A produção de conteúdo gera reflexos diretos na operação física da empresa. Clau compartilhou o aprendizado do Uai Why ao viralizar pela primeira vez, quando a demanda inesperada esgotou o estoque do mês em dias e exigiu ajustes rápidos no atendimento. Para Álvaro e Clau, a métrica mais valiosa não é o engajamento numérico, mas sim quando o conteúdo digital se converte em conversas no balcão e relacionamentos duradouros no ambiente físico.
Clau Ferreira: “Se você segue a trend, você vai ser mais um na boiada. Dá para brincar na trend, mas sem perder a personalidade.”
Clau Ferreira, empreendedor à frente da cafeteria UaiWhy SARAH OLIVEIRA/ESPECIAL/JC
Álvaro Porepp: "Se esse post gerou assunto comigo na loja, alguém comentou sobre ele, então ele é sucesso."
Álvaro Porepp, proprietário da doceria e cafeteria Casa de Pelotas SARAH OLIVEIRA/ESPECIAL/JC