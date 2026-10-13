13 Outubro 2026

Pitch Stop

Vale a pena entrar na trend? Pitch Stop debate empreendedorismo e presença nas redes sociais

O quarto episódio do videocast do GeraçãoE recebeu Clau Ferreira, da cafeteria UaiWhy, e Álvaro Porepp, da Casa de Pelotas

Isso porque a presença de um negócio nas redes sociais já não é mais uma escolha: as redes sociais operam como um grande catálogo e têm um papel forte no poder de decisão dos consumidores.



Mas com o surgimento diário de novas trends, como saber em qual delas vale a pena embarcar, preservando a essência do negócio e captando novos públicos? Para responder esses questionamentos, Isadora Jacoby Sempre vale a pena entrar na trend? Essa é uma pergunta que passou a fazer parte da rotina de quem empreende.: as redes sociais operam como um grande catálogo e têm um papel forte no poder de decisão dos consumidores.Mas com o surgimento diário de novas trends, como saber em qual delas vale a pena embarcar, preservando a essência do negócio e captando novos públicos? Para responder esses questionamentos, Isadora Jacoby recebeu no quarto episódio do Pitch Stop os empreendedores Clau Ferreira, sócio da cafeteria UaiWhy, e o Álvaro Porepp, da Casa de Pelotas.



Os convidados compartilharam experiências sobre o impacto da viralização, a importância do storytelling autêntico e a necessidade de filtrar tendências de acordo com a identidade de cada marca. os empreendedores, sócio da cafeteria UaiWhy, e o, da Casa de Pelotas.Os convidados compartilharam experiências sobre o impacto da viralização, a importância do storytelling autêntico e a necessidade de filtrar tendências de acordo com a identidade de cada marca.