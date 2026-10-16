Evento reúne cultura negra e feira de empreendedores em Porto Alegre

A valorização do empreendedorismo negro e a geração de renda para a população negra estão entre os objetivos da BatukBaile, projeto de Porto Alegre que transforma a música e a cultura em ferramentas de conexão e fortalecimento da comunidade negra.
Neste sábado (17), às 22h, a iniciativa realiza sua 11ª edição, com a 7ª Feira de Empreendedores, espaço que reúne negócios de diferentes segmentos e busca ampliar a visibilidade de empreendedores negros da Capital.
A feira conta com marcas de moda, gastronomia, beleza e acessórios, criando oportunidades para que os negócios apresentem seus produtos a novos públicos. Nesta edição, participam Garimpo Afú (@garimpoafu_), Atelier Noturno (@ateliernoturno_), Afro Lú (@afrolu74), Use Seu Poder (@_useseupoder) e Charmes Sabores e Delícias (@charmessaboresedelicias). Os produtos e as experiências oferecidas partem de R$ 10,00, com alguns produtos chegando a R$ 190,00.
Segundo os empreendedores à frente da iniciativa, Dandara Abreu, Anne Borges e Rafael Barcelos, uma das particularidades do projeto é que os empreendedores não pagam para expor na feira. Além de disponibilizar o espaço, a organização oferece materiais audiovisuais para contribuir com a comunicação e a divulgação dos negócios participantes. A proposta é ampliar o alcance das marcas e fortalecer negócios que, muitas vezes, encontram barreiras para acessar espaços de visibilidade.
“Ter um espaço para empreendedores exporem de maneira gratuita e que o lucro fica 100% para eles é uma premissa a mais de seis edições para Batuk. A gente tem gerado um giro econômico, uma troca de compra, venda, exposição, além, claro, das visualizações e do alcance virtual para esses empreendedores”, destaca Annelise, fundadora e diretora executiva.A feira também integra uma estratégia mais ampla da BatukBaile, que busca construir ambientes seguros, acolhedores e de pertencimento para pessoas negras no Sul do Brasil. O projeto nasceu como uma festa, mas passou a desenvolver ações que conectam cultura, empreendedorismo criativo e fortalecimento comunitário.
A edição que acontece neste sábado chega com o tema Sonho de Verão. A programação musical inclui show de Mari Lima e banda, além de apresentações de DJs. Entre os sets da noite estão o B2B das DJs Cremosa e Elle P, seguido pelo DJ Jorginho - que faz sua estreia no evento. Além disso, a BatukBaile contará com um grimeset com Felipe Deds, MC Danova e Mika Ativaan. A noite também terá a participação de Lays Ayana como mestre de cerimônias.
“Estamos indo para a 11ª edição com um tema muito especial. A gente está extremamente feliz com essa edição, em poder levar para a população negra um respiro, um lazer, a felicidade e a segurança de dançar, ser feliz na nossa pista em meio a tantos contextos complexos. Reivindicar esse lugar de lazer de maneira democrática e acessível torna-se cada vez mais importante”, reflete Annelise.
O evento ocorrerá no espaço do Garden Eventos, na avenida Brasil, nº1206, bairro Navegantes. Os ingressos custam R$ 40,00 e estão disponíveis através do link tinyurl.com/mrxeph83. Empreendedores interessados em participar das próximas edições podem se inscrever pelo link disponível no Instagram @batukbaile.
Neste sábado (17), às 22h, a iniciativa realiza sua 11ª edição, com a 7ª Feira de Empreendedores, espaço que reúne negócios de diferentes segmentos e busca ampliar a visibilidade de empreendedores negros da Capital.
A feira conta com marcas de moda, gastronomia, beleza e acessórios, criando oportunidades para que os negócios apresentem seus produtos a novos públicos. Nesta edição, participam Garimpo Afú (@garimpoafu_), Atelier Noturno (@ateliernoturno_), Afro Lú (@afrolu74), Use Seu Poder (@_useseupoder) e Charmes Sabores e Delícias (@charmessaboresedelicias). Os produtos e as experiências oferecidas partem de R$ 10,00, com alguns produtos chegando a R$ 190,00.
Segundo os empreendedores à frente da iniciativa, Dandara Abreu, Anne Borges e Rafael Barcelos, uma das particularidades do projeto é que os empreendedores não pagam para expor na feira. Além de disponibilizar o espaço, a organização oferece materiais audiovisuais para contribuir com a comunicação e a divulgação dos negócios participantes. A proposta é ampliar o alcance das marcas e fortalecer negócios que, muitas vezes, encontram barreiras para acessar espaços de visibilidade.
“Ter um espaço para empreendedores exporem de maneira gratuita e que o lucro fica 100% para eles é uma premissa a mais de seis edições para Batuk. A gente tem gerado um giro econômico, uma troca de compra, venda, exposição, além, claro, das visualizações e do alcance virtual para esses empreendedores”, destaca Annelise, fundadora e diretora executiva.
Dandara Abreu, Anne Borges e Rafael Barcelos comandam o projeto MEL SILVEIRA/BATUKE BAILE/DIVULGAÇÃO/JC
A edição que acontece neste sábado chega com o tema Sonho de Verão. A programação musical inclui show de Mari Lima e banda, além de apresentações de DJs. Entre os sets da noite estão o B2B das DJs Cremosa e Elle P, seguido pelo DJ Jorginho - que faz sua estreia no evento. Além disso, a BatukBaile contará com um grimeset com Felipe Deds, MC Danova e Mika Ativaan. A noite também terá a participação de Lays Ayana como mestre de cerimônias.
“Estamos indo para a 11ª edição com um tema muito especial. A gente está extremamente feliz com essa edição, em poder levar para a população negra um respiro, um lazer, a felicidade e a segurança de dançar, ser feliz na nossa pista em meio a tantos contextos complexos. Reivindicar esse lugar de lazer de maneira democrática e acessível torna-se cada vez mais importante”, reflete Annelise.
O evento ocorrerá no espaço do Garden Eventos, na avenida Brasil, nº1206, bairro Navegantes. Os ingressos custam R$ 40,00 e estão disponíveis através do link tinyurl.com/mrxeph83. Empreendedores interessados em participar das próximas edições podem se inscrever pelo link disponível no Instagram @batukbaile.