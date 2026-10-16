Evento reúne cultura negra e feira de empreendedores em Porto Alegre

A valorização do BatukBaile , projeto de Porto Alegre que transforma a música e a cultura em ferramentas de conexão e fortalecimento da comunidade negra.Neste sábado (17), às 22h, a iniciativa realiza sua 11ª edição,, espaço que reúne negócios de diferentes segmentos e busca ampliar a visibilidade de empreendedores negros da Capital.A feira conta com marcas de moda, gastronomia, beleza e acessórios, criando oportunidades para que os negócios apresentem seus produtos a novos públicos. Nesta edição, participam Garimpo Afú (), Atelier Noturno (), Afro Lú (), Use Seu Poder () e Charmes Sabores e Delícias (). Os produtos e as experiências oferecidas partem de R$ 10,00, com alguns produtos chegando a R$ 190,00.Segundo os empreendedores à frente da iniciativa, Dandara Abreu, Anne Borges e Rafael Barcelos,. Além de disponibilizar o espaço, a organização oferece materiais audiovisuais para contribuir com a comunicação e a divulgação dos negócios participantes. A proposta

Ter um espaço para empreendedores exporem de maneira gratuita e que o lucro fica 100% para eles é uma premissa a mais de seis edições para Batuk. A gente tem gerado um giro econômico, uma troca de compra, venda, exposição,

Dandara Abreu, Anne Borges e Rafael Barcelos comandam o projeto MEL SILVEIRA/BATUKE BAILE/DIVULGAÇÃO/JC

além, claro, das visualizações e do alcance virtual para esses empreendedores”, destaca Annelise, fundadora e diretora executiva.. O projeto nasceu como uma festa, mas passou a desenvolver ações que conectamA edição que acontece neste sábado chega com o tema Sonho de Verão. A programação musical inclui show de Mari Lima e banda, além de apresentações de DJs. Entre os sets da noite estão o B2B das DJs Cremosa e Elle P, seguido pelo DJ Jorginho - que faz sua estreia no evento. Além disso, a BatukBaile contará com um grimeset com Felipe Deds, MC Danova e Mika Ativaan. A noite também terá a participação de Lays Ayana como mestre de cerimônias.“Estamos indo para a 11ª edição com um tema muito especial. A gente está extremamente feliz com essa edição, em poder levar para a população negra um respiro, um lazer, a felicidade e a segurança de dançar, ser feliz na nossa pista em meio a tantos contextos complexos.”, reflete Annelise.O evento ocorrerá no espaço do Garden Eventos, na avenida Brasil, nº1206, bairro Navegantes. Os ingressos custam R$ 40,00 e estão disponíveis através do link tinyurl.com/mrxeph83. Empreendedores interessados em participar das próximas edições podem se inscrever pelo link disponível no Instagram @batukbaile.