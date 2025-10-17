Júlia Fernandes

17 Outubro 2025

Marca fomenta cultura e negócios negros em Porto Alegre

A novidade mais recente da Batuke Baile é o formato reduzido da festa, o Esquenta Batuke Baile, que acontece neste sábado (18) em Porto Alegre

Em pouco mais de um ano, a Batuk Baile consolidou-se como uma das principais iniciativas de empreendedorismo criativo do Sul do País. Fundada por Anne Borges, e dirigida por ela, Dandara Abreu e Rafael Barcelos, a marca nasceu de um desejo de criar espaços de celebração, segurança e pertencimento para a população negra do Rio Grande do Sul, mais especificamente Porto Alegre. O que começou como uma festa tornou-se um projeto de marca com propósito e estratégia, que pensa o futuro para além da pista de dança.A novidade mais recente é o formato reduzido da festa, o Esquenta Batuk Baile, que acontece neste sábado (18) em Porto Alegre. “Estamos muito animadas porque esse formato nos lembra o início de tudo, um ambiente mais intimista, onde todo mundo se vê, se reconhece”, comenta Anne. A nova versão, voltada para até 400 pessoas, é uma edição complementar ao evento principal, que reúne cerca de 1 mil participantes. A proposta é manter o grande baile de forma bimestral e, entre eles, realizar encontros menores, voltados à cena local. “O Esquenta tem um line-up 100% regional, o que reforça nosso compromisso com o fomento da cultura negra gaúcha”, explica Dandara.Criada em 2024, a Batuk Baile surgiu em um cenário desafiador para a vida noturna de Porto Alegre, ainda em reconstrução após os impactos da pandemia e das enchentes. Mas foi justamente nesse contexto que o trio enxergou uma oportunidade. “Vimos uma lacuna. Não havia um evento no Natal, por exemplo, que falasse com a juventude negra, que criasse um espaço de celebração e encontro fora dos padrões tradicionais. Então, pensamos ‘por que não construir esse lugar?’”, lembra Anne.Desde o início, a marca se posicionou de forma clara. “Somos feitos por e para pessoas negras”, reforça Anne. A frase se tornou lema e norte de todas as decisões em relação à marca. Esse princípio se traduz em toda a cadeia produtiva, onde 100% da equipe de contratação direta é composta por pessoas negras, assim como as atrações artísticas e fornecedores principais. A festa também abriga uma feira de afroempreendedores, ampliando o impacto econômico de forma direta e simbólica. “Para nós, fomentar outros negócios negros é natural. Queremos que cada evento seja uma vitrine de talentos e serviços da nossa comunidade”, explica Dandara. Marca promove eventos que celebram a cultura negra no RS MEL SILVEIRA/BATUKE BAILE/DIVULGAÇÃO/JC A estratégia de gestão da Batuk Baile combina visão de marca e sustentabilidade social. A equipe aposta em formação e desenvolvimento de profissionais. De acordo com as empreendedoras, parte da equipe atual começou sem experiência no setor, sendo capacitada internamente. Além disso, a produção mantém parcerias com coletivos de dança, casas de ballroom e influenciadores locais, criando uma rede diversa de agentes culturais. “A gente não pega só quem já está pronto. Acreditamos em formar pessoas e em crescer junto”, diz Anne.Em um ano, a Batuk também conquistou visibilidade nacional, com colaborações e menções de produtores de outros estados. A parceria com o coletivo BATEKOO, por exemplo, marcou um ponto de virada. “Foi a realização de um sonho e também o reconhecimento de que esse movimento está acontecendo em vários lugares do Brasil. É um fortalecimento coletivo”, destaca Anne. Mesmo com o crescimento, a equipe faz questão de se manter fiel à base regional e aos valores que motivaram a criação da marca.O próximo passo já está em andamento, uma expansão para novas frentes de atuação, prevista para 2026. O plano é ampliar os encontros em “ritmos negros” para além da noite, incluindo ações nas áreas de educação, saúde e bem-estar. “Queremos oferecer encontros seguros e felizes para a população negra do Sul. E entendemos que isso vai além da festa, passa por outros territórios e formas de convivência”, afirma Anne.Essa visão reforça o propósito do empreendimento cultural, que se coloca como uma marca em movimento constante, com propósito, estratégia e comunidade. “Não queremos ser a única. Queremos que existam várias Batuks, várias festas negras de qualidade, vários espaços de encontro”, completa Dandara.