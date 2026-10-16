Focada no suporte e na venda de insumos, empresa de impressão 3D de Santa Catarina chega a Porto Alegre

Desde usos médicos até auxílio em processos para grandes indústrias, a impressão 3D é uma realidade que já alcança vários negócios. Segundo o Grupo IMARC, empresa global de pesquisas de mercado, espera-se que o mercado de impressão 3D no Brasil apresente uma taxa de crescimento de 17,20%, em CAGR — Taxa de Crescimento Anual Composta — até o ano de 2034. Este cenário advém desde a adoção no setor de saúde para implantes personalizados até os avanços em impressoras 3D mais acessíveis.
Estabelecendo essa crescente tendência em Porto Alegre, a 3Deras, empresa original de Florianópolis, Santa Catarina, expandiu há três meses suas operações para a capital gaúcha. Do pequeno empreendedor a grandes empresas, a marca oferta máquinas, insumos e apoio técnico.
Natural de Porto Alegre, Felipe Nassif é um dos fundadores da 3Deras ao lado do sócio Jonas Monteiro. A empresa que, segundo o engenheiro, iniciou de forma despretensiosa com a aquisição de apenas uma máquina de impressão, já operou através de licitações e revenda de equipamentos para órgãos públicos, firmando-se, posteriormente, como revendedora para o público final. Atualmente, o trabalho da 3Deras ocorre em parceria oficial e exclusiva com a Bambu Lab, fabricante de impressoras 3D.
"Em 2023, houve uma virada da tecnologia. A Bambu Lab desenvolveu a impressão 3D de uma maneira que é muito fácil para o usuário final, tanto para usar quanto para ele fazer pequenas manutenções se necessário", explica.
Natural de Porto Alegre, Felipe Nassif é um dos fundadores da 3Deras ao lado do sócio Jonas Monteiro. A empresa que, segundo o engenheiro, iniciou de forma despretensiosa com a aquisição de apenas uma máquina de impressão, já operou através de licitações e revenda de equipamentos para órgãos públicos, firmando-se, posteriormente, como revendedora para o público final. Atualmente, o trabalho da 3Deras ocorre em parceria oficial e exclusiva com a Bambu Lab, fabricante de impressoras 3D.
"Em 2023, houve uma virada da tecnologia. A Bambu Lab desenvolveu a impressão 3D de uma maneira que é muito fácil para o usuário final, tanto para usar quanto para ele fazer pequenas manutenções se necessário", explica.
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A 3Deras está localizada na rua Tenente Coronel Fabrício Pilar, n° 147, Mont'Serrat Artur Koch/JC
Aposta no mercado gaúcho
Com a consolidação de duas unidades em Santa Catarina, sendo uma delas um espaço operacional em Florianópolis voltado para fabricação, manutenção e P&D, a marca chega a Porto Alegre investindo no mercado gaúcho da impressão 3D.
"Com uma pegada formal de revenda, de contato direto com a marca, de busca por disponibilidade ampla de cores, ainda somos os únicos. Mas em questão de poucos meses vai entrar bastante gente", compartilha Felipe.
Com a migração dos serviços pontuais de impressão, a 3Deras busca seu diferencial indo além dos produtos vendidos e ofertando um serviço especializado de acompanhamento para o comprador.
Com a migração dos serviços pontuais de impressão, a 3Deras busca seu diferencial indo além dos produtos vendidos e ofertando um serviço especializado de acompanhamento para o comprador.
"Tem esse apoio técnico, um grupo no WhatsApp para perguntar sempre que precisar, cursos gratuitos e uma loja física para olhar o painel e escolher a cor", detalha.
Principais máquinas
Entre as máquinas líderes de venda, o empreendedor destaca a 3D Bambu Lab A1 Combo, considerada o carro-chefe da loja e do mercado mundial, comercializada por aproximadamente R$ 5 mil.
Já os principais insumos disponibilizados contam com variedade de filamentos em um catálogo entre 180 e 200 cores. Para o empreendedor, um dos diferenciais de trabalhar com esses materiais está na necessidade de disponibilizar variedade de marcas, visto a diferença de catálogos de cores.
"Cada marca tem entre 30 a 50 cores. Para disponibilizarmos de 180 a 200, precisamos trabalhar com uma gama ampla de fornecedores", compartilha Felipe, acrescentando que os valores variam entre R$ 100,00 a R$ 130,00.
A 3Deras trabalha com máquinas da Bambu Lab Artur Koch/JC
Mas, segundo ele, o destaque da loja foi desenvolvido de forma original, resultando na fresadora de bancada Davi. Nomeada em homenagem à Davi de Michelangelo, o equipamento é voltado principalmente ao mercado educacional e competições de robótica nas escolas, sendo vendida entre R$ 18 mil e R$ 20 mil. Como aponta Felipe, o produto foi criado após a percepção de que todas as fresadoras de bancada estavam abandonadas em laboratórios.
"O único player do mercado vendia uma fresadora por R$ 150 mil que era muito boa, mas é uma máquina que, se tivesse qualquer problema, era R$ 10 mil para resolver. Desenvolvemos uma máquina por 15% a 20% do custo que não entrega 100% do que aquela outra, mas entrega a 80%", explica.
Necessidade de expansão
Ainda em fase de adaptação após três meses de portas abertas, os sócios acreditam que o maior desafio se concentra nos gargalos operacionais. "A loja em muitas situações, principalmente nos sábados, já está pequena . Então, muito provavelmente, nós teremos que ter uma loja maior em breve", compartilha.
Situada em um mercado com expansão em fase inicial, mas acelerada, como aponta Felipe, a 3Deras prospecta a atuação nos ecossistemas locais de inovação, como os hubs, assim como em ambientes de educação.
Situada em um mercado com expansão em fase inicial, mas acelerada, como aponta Felipe, a 3Deras prospecta a atuação nos ecossistemas locais de inovação, como os hubs, assim como em ambientes de educação.
"A grande expansão local que a gente vê é na área da educação, se envolvendo com escolas e colégios para trazer a fabricação digital para esses centros", aponta.
A empresa oferece suporte para empreendedores que atuam no segmento Artur Koch/JC
Endereço e horário de funcionamento
A 3Deras está localizada na rua Tenente Coronel Fabrício Pilar, n° 147, Mont'Serrat. O estabelecimento opera a partir das 9h30min.