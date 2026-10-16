Focada no suporte e na venda de insumos, empresa de impressão 3D de Santa Catarina chega a Porto Alegre

Desde usos médicos até auxílio em processos para grandes indústrias, a impressão 3D é uma realidade que já alcança vários negócios. Segundo o Grupo IMARC, empresa global de pesquisas de mercado, espera-se que o mercado de impressão 3D no Brasil apresente uma taxa de crescimento de 17,20%, em CAGR — Taxa de Crescimento Anual Composta — até o ano de 2034. Este cenário advém desde a adoção no setor de saúde para implantes personalizados até os avanços em impressoras 3D mais acessíveis.

Estabelecendo essa crescente tendência em Porto Alegre, a 3Deras, empresa original de Florianópolis, Santa Catarina, expandiu há três meses suas operações para a capital gaúcha. Do pequeno empreendedor a grandes empresas, a marca oferta máquinas, insumos e apoio técnico.



Natural de Porto Alegre, Felipe Nassif é um dos fundadores da 3Deras ao lado do sócio Jonas Monteiro. A empresa que, segundo o engenheiro, iniciou de forma despretensiosa com a aquisição de apenas uma máquina de impressão, já operou através de licitações e revenda de equipamentos para órgãos públicos, firmando-se, posteriormente, como revendedora para o público final. Atualmente, o trabalho da 3Deras ocorre em parceria oficial e exclusiva com a Bambu Lab, fabricante de impressoras 3D.



"Em 2023, houve uma virada da tecnologia. A Bambu Lab desenvolveu a impressão 3D de uma maneira que é muito fácil para o usuário final, tanto para usar quanto para ele fazer pequenas manutenções se necessário", explica.

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A 3Deras está localizada na rua Tenente Coronel Fabrício Pilar, n° 147, Mont'Serrat Artur Koch/JC

Aposta no mercado gaúcho

Com a consolidação de duas unidades em Santa Catarina, sendo uma delas um espaço operacional em Florianópolis voltado para fabricação, manutenção e P&D, a marca chega a Porto Alegre investindo no mercado gaúcho da impressão 3D.