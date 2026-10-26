Júlia Fernandes Repórter

26 Outubro 2026

Novidade

Faculdade especializada em Direito ganha novo campus em Porto Alegre

O diretor da Faculdade João Paulo II, Fernando Romero, conta com exclusividade mais detalhes sobre a expansão

instituição de ensino superior com foco no curso de Direito, anunciou a ampliação de sua estrutura em Porto Alegre. O novo campus, que está em fase de construção, está localizado também no bairro Bom Fim, na rua Irmão José Otão, próximo à rua Santo Antônio, via que abriga a primeira unidade da instituição. A expectativa é que a inauguração do novo prédio ocorra no primeiro semestre de 2027. Além da Capital, a FJP conta com campi em Pelotas e Passo Fundo.



O diretor da Faculdade João Paulo II, Fernando Romero, contou com exclusividade ao A Faculdade João Paulo II (FJP),, anunciou a ampliação de sua estrutura em Porto Alegre. O novo campus, que está em fase de construção, está localizado também no bairro Bom Fim, na rua Irmão José Otão, próximo à rua Santo Antônio,. A expectativa é que a inauguração do novo prédio ocorra. Além da Capital, a FJP conta com campi em Pelotas e Passo Fundo.O diretor da Faculdade João Paulo II, Fernando Romero, contou com exclusividade ao GeraçãoE mais detalhes sobre a expansão na capital gaúcha.



GE - Quando e por que surgiu a necessidade de um novo campus na Capital?



Fernando - A nova unidade é resultado do crescimento da FJP e da consolidação da nossa presença em Porto Alegre e na Região Metropolitana. Queremos ampliar a estrutura e as oportunidades oferecidas aos alunos, em uma localização estratégica, central e conectada à vida acadêmica e profissional da cidade.



GE - Qual é o investimento nesse novo prédio?



Fernando - É um investimento importante e estratégico, alinhado ao projeto de crescimento da FJP em Porto Alegre. Ele envolve não apenas a expansão física, mas a criação de novos ambientes acadêmicos, espaços de convivência e prática e recursos tecnológicos para acompanhar a evolução da instituição.



GE - De que forma esse novo campus aproxima a faculdade do mercado jurídico?



Fernando - Essa aproximação já faz parte da proposta da FJP e será fortalecida com a nova unidade. Buscamos colocar o aluno em contato com a realidade da profissão desde o início da graduação, por meio de professores que também atuam no mercado, estágios, atividades práticas, eventos e relacionamento com profissionais e instituições do meio jurídico.



mais detalhes sobre a expansão na capital gaúcha.A nova unidade é resultado do crescimento da FJP e da consolidação da nossa presença em Porto Alegre e na Região Metropolitana. Queremos ampliar a estrutura e as oportunidades oferecidas aos alunos, em uma localização estratégica, central e conectada à vida acadêmica e profissional da cidade.É um investimento importante e estratégico, alinhado ao projeto de crescimento da FJP em Porto Alegre. Ele envolve não apenas a expansão física, mas a criação de novos ambientes acadêmicos, espaços de convivência e prática e recursos tecnológicos para acompanhar a evolução da instituição.Essa aproximação já faz parte da proposta da FJP e será fortalecida com a nova unidade. Buscamos colocar o aluno em contato com a realidade da profissão desde o início da graduação, por meio de professores que também atuam no mercado, estágios, atividades práticas, eventos e relacionamento com profissionais e instituições do meio jurídico. Essa formação também se amplia por meio da internacionalização, com o FJP Global e parcerias com instituições de ensino no exterior, proporcionando aos alunos contato com diferentes experiências e perspectivas do Direito para além do contexto brasileiro.



GE - Quantos alunos ativos a Faculdade João Paulo II conta hoje, somando as unidades de Porto Alegre, Passo Fundo e Pelotas? Com o novo campus, qual é a expectativa de crescimento desse número?



Fernando - Hoje, a FJP reúne mais de 1,5 mil alunos matriculados em suas três unidades. O projeto de expansão prevê um crescimento significativo nos próximos três anos: em Porto Alegre, a meta é alcançar cerca de 2 mil alunos no curso de Direito. Já as unidades de Passo Fundo e Pelotas, que hoje somam aproximadamente 500 alunos, têm a projeção de chegar a cerca de 1,2 mil estudantes no mesmo período.



É um crescimento planejado para acontecer de forma estruturada, preservando a qualidade acadêmica e a proximidade entre alunos, professores e instituição. proporcionando aos alunos contato com diferentes experiências e perspectivas do Direito para além do contexto brasileiro.Hoje, a FJP reúne mais de 1,5 mil alunos matriculados em suas três unidades. O projeto de expansão prevê um crescimento significativo nos próximos três anos: em Porto Alegre, a meta é alcançar cerca de 2 mil alunos no curso de Direito. Já as unidades de Passo Fundo e Pelotas, que hoje somam aproximadamente 500 alunos, têm a projeção de chegar a cerca de 1,2 mil estudantes no mesmo período.É um crescimento planejado para acontecer de forma estruturada, preservando a qualidade acadêmica e a proximidade entre alunos, professores e instituição.