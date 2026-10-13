Cinco dicas para empreender sozinho na gastronomia

Começar a empreender na gastronomia, muitas vezes sozinho, é um passo cheio de entusiasmo e também de dúvidas. Entre vender, comprar bem, divulgar o trabalho e cuidar do dinheiro, cada decisão logo na largada ajuda a construir a base do negócio.Com a experiência de quem ensina e acompanha pequenos negócios do setor, confira orientações práticas de Leonardo Cruz, professor de Gastronomia na Escola de Ciências da Saúde e da Vida da Pucrs, consultor gastronômico e pesquisador na Ufrgs, para quem está dando os primeiros passos.