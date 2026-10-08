Cinco dicas para empreender sozinho na gastronomia

Começar a empreender na gastronomia, muitas vezes sozinho, é um passo cheio de entusiasmo e também de dúvidas. Entre vender, comprar bem, divulgar o trabalho e cuidar do dinheiro, cada decisão logo na largada ajuda a construir a base do negócio.



Com a experiência de quem ensina e acompanha pequenos negócios do setor, confira orientações práticas de Leonardo Cruz, professor de Gastronomia na Escola de Ciências da Saúde e da Vida da PUCRS, consultor gastronômico e pesquisador na UFRGS, para quem está dando os primeiros passos.

1. Vender também faz parte do negócio



Não tenha vergonha de vender. Para começar a empreender na gastronomia é muito importante vencer essa adversidade. É um movimento que às vezes é difícil, mas saber que naquele momento em que você está comercializando, é uma pessoa à parte do seu pessoal. Tenha essa competência empreendedora, de saber que é somente naquele momento específico e também é um trabalho como qualquer outro — empreender é criar a sua melhor vaga de emprego.

2. Valorize o seu trabalho e apaixone-se pelo seu produto

Saiba se posicionar, pense em você como um profissional e se apaixone pelo seu produto e pelo processo. No sentido de que você vai sentir que, mesmo vendendo, vai estar trazendo um pouquinho de carinho e algo gostoso para alguém naquele momento do dia da pessoa.



3. Torne-se MEI para comprar melhor



Ter um CNPJ é essencial, principalmente para conseguir melhores preços com fornecedores. Na confeitaria, por exemplo, o chocolate é um insumo caro. Para comprá-lo de melhor qualidade e no melhor preço, você só vai conseguir com fornecedor, e ele vai exigir que você tenha um MEI.



4. Use a internet como portfólio



Hoje em dia, a internet é a melhor janela de entrada, principalmente para quem está começando. Gastronomia é portfólio: a minha dica é mostrar como é esse processo de produção de alimentos dentro da sua realidade. Sempre deixe transparente que você está dentro das normas e que é caprichoso. As pessoas gostam de saber como é feito e onde é produzido também.



5. Separe o dinheiro pessoal do da empresa



Saiba o que é dinheiro seu e o que é dinheiro da empresa. Hoje em dia é muito fácil abrir mais de uma conta no banco, mesmo ainda não sendo a conta vinculada ao MEI, mesmo sendo vinculada ao seu CPF. Tenha uma conta separada para pensar o quanto você teve de lucratividade e o quanto você tem de dinheiro para investir, comprar insumos. Assim, você se separa direitinho. Isso aqui é da empresa, não vou gastar com meus gastos pessoais.