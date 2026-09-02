Grife gaúcha que nasceu na Expointer tem peças de até R$ 28 mil

A história dacomeça dentro do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Foi em uma edição da Expointer, em 2008, que a marca deu seus primeiros passos. Inicialmente, a proposta do negócio eram botas masculinas, mas não demorou para que a marca conquistasse também o público feminino.Atualmente, a Malacara conta com uma ampla variedade de produtos, como bolsas, calçados, vestuário, itens de decoração e um mix de acessórios — de chapéus, joias, lenços e cintos a acessórios de chimarrão. Apesar da diversificação,, que busca traduzir elementos da cultura e do estilo de vida gaúcho para produtos que vão além do tradicionalismo., como a jaqueta de couro python.“O nascimento da Malacara foi aqui na Expointer, foi o nosso primeiro estande, o nosso primeiro trabalho.”, conta Francis Barbosa, um dos três sócios da marca. De acordo com o empreendedor, desde a primeira feira as mulheres passaram a comprar os modelos pelo conforto do calçado. “”, destaca.

Todos eles são de produção própria, produzidos na Serra Gaúcha. Todos calçados, jaquetas de couro, cintos, bolsas são os destaques da marca

As botas e demais artigos de couro são os destaques da Malacara NATHAN LEMOS/JC

A percepção identificada ainda nos primeiros anos ajudou a direcionar a expansão do negócio. O que começou com um produto específico ganhou novas categorias e passou a atender diferentes perfis de consumidores, sem abandonar a ligação com o campo. Hoje,A marca também participa de feiras ligadas ao agronegócio em diferentes regiões do Brasil.Apesar da variedade de produtos, Francis afirma que os artigos de couro continuam sendo o carro-chefe da empresa. “”, aponta o sócio.A fabricação própria é justamente uma das características que, segundo o empreendedor, ajudam a diferenciar a operação. A produção concentrada na serra permite à empresa acompanhar diferentes etapas do desenvolvimento das peças e manter a identidade associada ao couro e ao trabalho artesanal da região.Na Expointer, essa relação com o público ganha uma dimensão ainda maior. O evento reúne negócios ligados ao agronegócio, além de gastronomia, artesanato, tecnologia, serviços e comércio.O tamanho do público ajuda a explicar a importância do espaço para marcas como a Malacara. Em 2025, a Expointer alcançou o recorde de mais de 1 milhão de visitantes.— 80.915 mil no sábado, 92.773 mil no domingo ePara a Malacara, no entanto, a feira representa mais do que uma oportunidade de venda.e de avaliação dos resultados construídos ao longo do ano. “Como nascemos na feira, é aqui que a gente encontra o nosso público e tem a certeza e a comprovação que o nosso trabalho do ano está sendo bem feito. Aqui, é onde medimos isso no contato direto com o cliente.”, explica Francis.