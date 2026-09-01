Expointer registra 65,6 mil visitantes na segunda-feira e chega a 239,3 mil

A redução no fluxo de público já era esperada em razão da diferença entre os dias de fim de semana e os dias úteis, que tradicionalmente apresentam uma circulação menor de visitantes na Expointer. Ainda assim, o acumulado dos três primeiros dias mantém a feira com movimento significativo e deixa o resultado final condicionado ao comportamento do público ao longo dos próximos dias, especialmente na reta final do evento.
No primeiro fim de semana, a feira havia recebido 173.688 pessoas, com o domingo respondendo pela maior parcela desse público. Na segunda-feira, portanto, o movimento foi cerca de 29% menor que o registrado no sábado e aproximadamente 29% abaixo também do domingo. Apesar da desaceleração, o volume acumulado já corresponde a quase um quarto do público total registrado na edição de 2025.
No ano passado, a Expointer alcançou o recorde de 1.010.020 visitantes. Em 2024, marcado pela enchente que atingiu o Rio Grande do Sul, o público ficou em 662 mil pessoas. Antes disso, a edição de 2023 havia registrado 822.340 visitantes, enquanto 2022 terminou com 772.914. A comparação entre os anos, porém, deve levar em conta que a edição de 2026 ainda tem quase uma semana de programação pela frente.
A expectativa é de que o movimento volte a ganhar força nos próximos dias, especialmente com a aproximação do segundo fim de semana. A Expointer reúne exposições de animais, máquinas e equipamentos agrícolas, negócios, gastronomia, comércio e atrações culturais, além de programação voltada ao público em geral. O evento segue até domingo (6), no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.