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Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 10:41

Expointer registra 65,6 mil visitantes na segunda-feira e chega a 239,3 mil

Programação da Expointer atrai público diverso nesta terça-feira

Programação da Expointer atrai público diverso nesta terça-feira

Fernanda Davoglio/Especial/JC
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Mauro Belo Schneider
Mauro Belo Schneider Editor-executivo
A 49ª Expointer registrou 65.686 visitantes na segunda-feira (31), terceiro dia de funcionamento da feira, em Esteio. Com o movimento do dia, o Parque de Exposições Assis Brasil chegou a 239.374 visitantes acumulados desde a abertura da edição de 2026. O número diário representa uma queda em relação ao fim de semana, quando 80.915 pessoas passaram pelo parque no sábado e outras 92.773 no domingo.
A 49ª Expointer registrou 65.686 visitantes na segunda-feira (31), terceiro dia de funcionamento da feira, em Esteio. Com o movimento do dia, o Parque de Exposições Assis Brasil chegou a 239.374 visitantes acumulados desde a abertura da edição de 2026. O número diário representa uma queda em relação ao fim de semana, quando 80.915 pessoas passaram pelo parque no sábado e outras 92.773 no domingo.
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A redução no fluxo de público já era esperada em razão da diferença entre os dias de fim de semana e os dias úteis, que tradicionalmente apresentam uma circulação menor de visitantes na Expointer. Ainda assim, o acumulado dos três primeiros dias mantém a feira com movimento significativo e deixa o resultado final condicionado ao comportamento do público ao longo dos próximos dias, especialmente na reta final do evento.

No primeiro fim de semana, a feira havia recebido 173.688 pessoas, com o domingo respondendo pela maior parcela desse público. Na segunda-feira, portanto, o movimento foi cerca de 29% menor que o registrado no sábado e aproximadamente 29% abaixo também do domingo. Apesar da desaceleração, o volume acumulado já corresponde a quase um quarto do público total registrado na edição de 2025.

No ano passado, a Expointer alcançou o recorde de 1.010.020 visitantes. Em 2024, marcado pela enchente que atingiu o Rio Grande do Sul, o público ficou em 662 mil pessoas. Antes disso, a edição de 2023 havia registrado 822.340 visitantes, enquanto 2022 terminou com 772.914. A comparação entre os anos, porém, deve levar em conta que a edição de 2026 ainda tem quase uma semana de programação pela frente.

A expectativa é de que o movimento volte a ganhar força nos próximos dias, especialmente com a aproximação do segundo fim de semana. A Expointer reúne exposições de animais, máquinas e equipamentos agrícolas, negócios, gastronomia, comércio e atrações culturais, além de programação voltada ao público em geral. O evento segue até domingo (6), no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

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