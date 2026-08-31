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Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 21:52

Três touros Angus morrem durante a Expointer, causa ainda é investigada

Trabalho da inspeção veterinária é feito 24h no parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio

Trabalho da inspeção veterinária é feito 24h no parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio

Dani Villar/Especial/JC
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Ana Esteves, especial/JC

Três touros da raça Angus morreram no domingo (30), durante a 49ª Expointer, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Os animais, todos rústicos e pertencentes a duas cabanhas diferentes, estavam participando da programação da feira.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a causa das mortes. Os animais foram encaminhados para a realização de necropsia, procedimento que deverá auxiliar na identificação do que provocou os óbitos.
Ana Esteves, especial/JC
Três touros da raça Angus morreram no domingo (30), durante a 49ª Expointer, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Os animais, todos rústicos e pertencentes a duas cabanhas diferentes, estavam participando da programação da feira.

Até o momento, não há informações oficiais sobre a causa das mortes. Os animais foram encaminhados para a realização de necropsia, procedimento que deverá auxiliar na identificação do que provocou os óbitos.
Local onde são feitas as inspeções durante a Expointer | Dani Villar/Especial/JC
Local onde são feitas as inspeções durante a Expointer Dani Villar/Especial/JC


A expectativa é de que os exames possam apontar se as mortes estão relacionadas a alguma enfermidade infectocontagiosa ou outro fator. A investigação é conduzida pelas equipes responsáveis pelo atendimento sanitário dos animais na Expointer.

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