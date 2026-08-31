Três touros Angus morrem durante a Expointer, causa ainda é investigada

Ana Esteves, especial/JC
Três touros da raça Angus morreram no domingo (30), durante a 49ª Expointer, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Os animais, todos rústicos e pertencentes a duas cabanhas diferentes, estavam participando da programação da feira.
Até o momento, não há informações oficiais sobre a causa das mortes. Os animais foram encaminhados para a realização de necropsia, procedimento que deverá auxiliar na identificação do que provocou os óbitos.
Ana Esteves, especial/JC
Três touros da raça Angus morreram no domingo (30), durante a 49ª Expointer, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Os animais, todos rústicos e pertencentes a duas cabanhas diferentes, estavam participando da programação da feira.
Até o momento, não há informações oficiais sobre a causa das mortes. Os animais foram encaminhados para a realização de necropsia, procedimento que deverá auxiliar na identificação do que provocou os óbitos.
Local onde são feitas as inspeções durante a Expointer
Dani Villar/Especial/JC
A expectativa é de que os exames possam apontar se as mortes estão relacionadas a alguma enfermidade infectocontagiosa ou outro fator. A investigação é conduzida pelas equipes responsáveis pelo atendimento sanitário dos animais na Expointer.