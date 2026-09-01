"Joias" para chimarrão: há 15 anos no mercado, negócio estreia na Expointer com acessórios para mate

Choker para cuia, topo para chimarrão e mateiras que viram bolsas pensadas para empreendedoras. Essas são algumas das apostas da Império do Chimarrão, negócio de Novo Hamburgo que participa pela primeira vez da Expointer. A loja, localizada na Alameda do Cavalo Crioulo, pretende ser um verdadeiro paraíso para quem ama chimarrão — especialmente mulheres.

O negócio é comandado por Djulia Trevizani e começou a sua história há mais de 15 anos em Novo Hamburgo como uma metalúrgica para a produção dos enfeites que vão no topo do chimarrão. Há oito anos, a Império do Chimarrão abriu uma operação de atacado em São Leopoldo. “A gente atende todo o público que revende chimarrão”, diz a empreendedora.

LEIA TAMBÉM > Doce de nozes com lavanda e pistache é aposta de produtores na Expointer



A 49ª Expointer é a edição de estreia da Império do Chimarrão. “É a primeira vez que a gente participa aqui na feira nesse novo complexo que é Alameda. E a gente está adorando. É um local maravilhoso, tem um fluxo de gente muito grande, mas é a primeira feira de milhares que a gente vai fazer”, projeta Djulia, ressaltando a relevância da feira para quem empreende no universo das tradições gaúchas. "A importância da Expointer, principalmente para o empreendedor, é a visibilidade do comércio, principalmente nessa área que a gente está. Acho que a gente tem muita visibilidade para o cliente nos conhecer, conhecer nossos produtos, porque a gente sabe que nosso produto tem muita qualidade e a gente precisa só apresentar para eles. E a Expointer nos ajuda muito com isso", acredita a empreendedora.

As chokers para cuia são a aposta da Império do Chimarrão durante a feira Isadora Jacoby/Especial/JC

Por lá, duas paredes repletas de acessórios para o universo do chimarrão atraem o público, indo muito além da bomba e da cuia (que também podem ser encontradas na loja). “Aqui, literalmente é o mundo do chimarrão. Vocês encontram tudo, desde enfeite, bomba térmica, erva, mateira, kit, enfim, literalmente o mundo do chimarrão”, garante.

As chokers — colares para as cuias — estão nas preferências do público, parecendo joias para o mate. Além delas, os tradicionais topos ganham versões que vão desde temas religiosos, inclusivos e, claro, gaudérios, partindo de R$ 19,90. Ainda, são os acessórios para enfeitar as térmicas além de mateiras que, segundo Djulia, foram pensadas para empreendedoras, já que podem virar bolsas, sendo um acessório versátil para a correria do dia a dia. O kit com mateira, garrafa térmica e cuia sai por R$ 269,00.