Bar que movimenta a avenida Bento Gonçalves há 9 anos dobra faturamento com a internet

"Não tenho mais uma segunda, uma terça ou uma quarta, que eram os meus dias tranquilos. Agora não tenho mais", relata Andresa Silva dos Santos, empreendedora à frente do Nosso Bar (@nossobarlanches). Ao lado do marido, Cassiano de Oliveira, ela comanda o ponto conhecido por movimentar a noite na avenida Bento Gonçalves, em Porto Alegre. Em apenas três meses, a empreendedora viu o movimento dobrar graças a uma virada estratégica nas redes sociais.

A história do casal com o estabelecimento começou entre 2018 e 2019. Moradores de Viamão, onde a família já geria outros bares, entraram, inicialmente, em uma sociedade para administrar o negócio em Porto Alegre. Contudo, a aspiração de Andresa era clara. "Só iria se fosse para ser meu, só meu. Sem sociedades, sem essa coisa toda."

Foi com a saída dos antigos sócios que o casal assumiu o controle total do negócio, construindo para o local uma identidade focada na comida e no acolhimento familiar.

Virada de chave

Após tantos anos à frente do Nosso Bar, Andresa não contava com uma mudança tão grande no movimento de seu negócio. O casal decidiu investir em marketing digital, estratégia que dobrou o faturamento.

Ígor Aguirre é o responsável pelas redes sociais do estabelecimento há pouco mais de três meses. Segundo a empreendedora, as iniciativas implementadas por Ígor tiveram resultados exponenciais, fazendo com que a página do negócio nas redes sociais, inicialmente com 6 mil seguidores, passasse para o número de 21 mil, movimentação que impactou o ponto físico.

"Muitas vezes, é gente vindo de longe para conhecer o bar. Às vezes, eles vêm tomar uma cervejinha, ou só um drink. Só uma batatinha em família com cafezinho", aponta.

As novas estratégias digitais implementadas trouxeram, segundo Andresa, a duplicação do faturamento que o bar estava acostumado. Como principais fontes desse retorno, ela destaca o mocotó, por R$ 59,90. Após a divulgação de vídeos sobre o prato, ele tem sido um dos principais carros-chefes. "Veio um rapaz buscar o mocotó de Cachoeirinha, porque viu o nosso marketing na internet", enfatiza a empreendedora, sobre a distância percorrida pelos novos clientes.

Essa rotatividade toda acabou aumentando, inclusive, a quantidade de público por dia. "No final de semana, são mais de 500 pessoas em uma noite", conta.

Já nos dias que costumavam ser mais tranquilos, como terças e quartas-feiras, ela detalha uma realidade totalmente diferente, em que o Nosso Bar recebe em torno de 100 pessoas por noite. Para comportar a alta rotatividade, o bar funciona, atualmente, com 15 colaboradores fixos durante a semana, sendo necessário contratar funcionários extras nos finais de semana.

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Comida em quantidade

Atualmente, o local opera apenas no período noturno, mas, de início, Andresa tinha o desejo de manter os almoços ao meio-dia, formato que já era explorado pelo restaurante quando o casal assumiu a administração. Mas logo ela percebeu um primeiro empecilho.

Por conta das dificuldades em balancear o preço dos almoços com a procura dos clientes, ela optou por parar de operar nesse horário, já que diminuir a quantidade de comida para amenizar o valor não estava em seus planos.

A comida em grande quantidade é o que define o cardápio do Nosso Bar. " Aqui, é tudo muito e com tudo", define a empreendedora.

É essa generosidade nos pratos que inspira as constantes inovações do cardápio, uma das principais funções de Andresa. "Invento muito. Não gosto daquela mesmice", conta.

Entre as idealizações mais recentes que geraram retorno, o xis à parmegiana , que custa R$ 82,90, destaca-se como um prato que, além de viralizar nas redes sociais, trouxe uma grande quantidade de clientes curiosos para experimentar a iguaria.

O xis à parmegiana, que custa R$ 82,90, se destaca como um prato que, além de viralizar nas redes sociais, trouxe uma grande quantidade de clientes curiosos para experimentar a iguaria Nosso Bar/Divulgação/JC

"Quando largamos um xis daquele na frente de um cliente, ele fala: 'isso aqui dá para quatro pessoas comerem'", conta.

Novos e antigos clientes

Mesmo com a chegada de uma nova clientela, existem aqueles que, segundo a proprietária, são clientes do bairro que frequentam o estabelecimento há anos. "[Conheço] desde quando eu comecei aqui."

Como um dos maiores desafios de gestão, Andresa encontrou dificuldades ao longo dos anos em delimitar o público-alvo. "Q uero que seja aquele ambiente que a família venha e a filha goste, mas a mãe e o pai também se sintam bem em um ambiente familiar", pontua.

Ela explica que o público atual do Nosso Bar, mesmo que com um viés familiar, também se mescla com a clientela jovem, sendo necessárias diversas estratégias para fidelizar clientes de todas as idades.

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Ao adentrar o local, o cliente percebe um ambiente que une a transmissão esportiva, com futebol e boxe, junto, por vezes, de música ao vivo. Esses elementos estão estabelecidos em diferentes áreas, internas e externas, pensadas para comportar os diversos públicos. No piso superior, mesas de sinuca foram instaladas, focando, principalmente, nesse público mais jovem que frequenta o estabelecimento.

"Eles querem subir, ficar mais à vontade e jogar uma sinuca, dar risada alta", detalha.

Endereço e horário de funcionamento

O Nosso Bar está localizado na avenida Bento Gonçalves, n°1971, no bairro Partenon. O estabelecimento opera de domingo a quinta-feira, das 17h às 2h, e na sexta-feira e sábado, das 17h às 4h.