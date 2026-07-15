Negócio aposta em rodízio de cucas em shopping na Zona Sul de Porto Alegre

Completando um ano de operação no Pontal Shopping, na Zona Sul de Porto Alegre, o Da Vó Ateliê de Cucas , ocomeçará a oferecer um rodízio de cucas. A marca, que celebra sete anos de operação em 2026, resolveu apostar no formato para incentivar os clientes a experimentar os variados sabores disponíveis no menu das lojas.

“ Tem clientes que têm dúvidas em relação ao sabor. Como temos uma infinidade de opções, a partir do rodízio conseguimos atender essa necessidade de quem tem curiosidade de provar todas as opções ”, explica Marla Kappaun, empreendedora à frente do negócio.

A sequência acontecerá somente na loja do Pontal Shopping. A ideia, segundo a empreendedora, é que a ação ocorra todas as quintas-feiras, das 15h às 20h, na área externa do local. Por esse motivo, dependendo das condições climáticas o rodízio pode ser cancelado.

O rodízio inclui 20 sabores de cucas, entre eles as preferidas dos clientes: amora com chocolate branco, uva e a de linguiça. Além das cucas, a sequência conta com nata e linguiça colonial aferventada de acompanhamento. Os ingressos são vendidos de forma antecipada por R$ 39,90, caso não esgotem, o valor de entrada na hora custa R$ 44,90. Os ingressos devem ser adquiridos pelo Whatsapp da loja do Pontal: (51) 99893-3403.

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Fundada pela empreendedora Marla em 2019, o Da Vó Ateliê de Cucas nasceu inspirada na história dos avós e na vontade de preservar um legado construído através da panificação. A marca é inspirada na padaria fundada pelos avós da empreendedora em Encruzilhada do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, negócio que ajudou a sustentar a família por gerações.