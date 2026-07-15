Negócio aposta em rodízio de cucas em shopping na Zona Sul de Porto Alegre

Completando um ano de operação no Pontal Shopping, na Zona Sul de Porto Alegre, o Da Vó Ateliê de Cucas começará a oferecer um rodízio de cucas. A marca, que celebra sete anos de operação em 2026, resolveu apostar no formato para incentivar os clientes a experimentar os variados sabores disponíveis no menu das lojas.
“Tem clientes que têm dúvidas em relação ao sabor. Como temos uma infinidade de opções, a partir do rodízio conseguimos atender essa necessidade de quem tem curiosidade de provar todas as opções”, explica Marla Kappaun, empreendedora à frente do negócio.
A sequência acontecerá somente na loja do Pontal Shopping. A ideia, segundo a empreendedora, é que a ação ocorra todas as quintas-feiras, das 15h às 20h, na área externa do local. Por esse motivo, dependendo das condições climáticas o rodízio pode ser cancelado.
O rodízio inclui 20 sabores de cucas, entre eles as preferidas dos clientes: amora com chocolate branco, uva e a de linguiça. Além das cucas, a sequência conta com nata e linguiça colonial aferventada de acompanhamento. Os ingressos são vendidos de forma antecipada por R$ 39,90, caso não esgotem, o valor de entrada na hora custa R$ 44,90. Os ingressos devem ser adquiridos pelo Whatsapp da loja do Pontal: (51) 99893-3403.
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Fundada pela empreendedora Marla em 2019, o Da Vó Ateliê de Cucas nasceu inspirada na história dos avós e na vontade de preservar um legado construído através da panificação. A marca é inspirada na padaria fundada pelos avós da empreendedora em Encruzilhada do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, negócio que ajudou a sustentar a família por gerações.
Natural de Encruzilhada do Sul, Marla cresceu cercada pela tradição das cucas herdadas da família materna, natural de Santa Cruz do Sul, município fortemente marcado pela colonização alemã. A receita que deu origem ao negócio é a mesma preparada até hoje pela avó, atualmente com 91 anos.