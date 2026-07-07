Empresa de Porto Alegre se consolida no País com vending machines

Com foco na comercialização e operação de máquinas de venda, mais conhecidas como vending machines, a RS Vending opera desde 2020 no Sul do Brasil, consolidando-se como um dos grandes nomes desse mercado no País. São atendimentos para mais de 50 negócios com características totalmente diferentes em um mercado que, segundo o empreendedor à frente da empresa, Daniel de Castro, ainda tem grande potencial de crescimento.

Trabalhando por mais de 15 anos como piloto, Daniel vislumbrou pela primeira vez a oportunidade de negócio em uma experiência fora do País na cidade de Rosário, onde o hotel que ele estava hospedado possuía apenas vending machines para o oferecimento de produtos e comida. "Olhei aquilo e pensei 'vou estudar sobre isso para levar para o Brasil'", conta.

Após um período de estudos, Daniel estruturou o negócio em 2019 e fundou oficialmente a empresa em 2020, começando com apenas três máquinas em pontos específicos de Porto Alegre. Inicialmente, a RS Vending só oferecia o serviço de operação das máquinas, mas, por volta de 2022, a empresa expandiu para a representação de importadoras, transformando-se também em uma fornecedora desses equipamentos.

Segundo Daniel, o empreendimento se destaca por ter potencial de atendimento para diferentes frentes de negócios, possuindo desde máquinas adquiridas para a venda de calçados até máquinas destinadas à venda de alimentos congelados. "Um dos fatores é a mão de obra escassa e cara no Brasil, as pessoas estão reinventando os seus negócios através de máquinas", explica.

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Atuação no mercado

Atualmente, a RS Vending opera em três principais frentes de serviço, sendo a venda de máquinas o principal, com a marca representando as três maiores importadoras de máquinas de vending machine do Brasil.

A operação é a frente de atuação que iniciou as atividades da RS Vending, estando o serviço disponível até os dias de hoje. A organização conta com um depósito na Zona Norte e uma equipe que gere a reposição de produtos em locais como academias e aeroportos. "A gente tem uma equipe que monitora tudo que está sendo vendido em cada máquina. Então, a gente sabe quando precisa repor", detalha.

Existe também uma terceira modalidade em que a marca opera, que são as parcerias na área dos contratos. Clientes da empresa que compraram máquinas com a RS Vending operam nesses pontos, pagando uma percentagem à empresa.

Processo de implementação

O processo de implementação de uma vending machine também conta com outras etapas, segundo o empreendedor, como o transporte e a aquisição de um sistema de pagamentos.

"Nós temos seis transportadoras parceiras que fazem o frete para o Brasil inteiro com um valor bem reduzido para os nossos clientes. Também existe a compra do sistema de pagamento que a pessoa vai implementar na máquina. E esse sistema inclui o gerenciador de estoque." É através de sistemas como este que o controle de vendas e a reposição de estoques são gerenciados.

Modelos e personalização

A RS Vending trabalha com uma equipe de quatro pessoas, com sede em Porto Alegre, mas realiza a maior parte dos atendimentos online. Daniel detalha que são em torno de 30 modelos de máquinas existentes e adaptáveis, conforme a necessidade. Um exemplo dessa versatilidade são as máquinas de cartas de Pokémon, um grande fenômeno que exige uma adaptação das molas para comportar o tamanho dos produtos.

"O cliente diz que ele quer vender cartas de Pokémon, por exemplo, a gente só faz o ajuste das molas. Troca as molas para que ao invés de servirem para salgadinho, refrigerante, funcionem para produtos fininhos para que ele tenha o máximo de produtos ali", explica.

um exemplo da versatilidade da marca são as máquinas de cartas de Pokémon, um grande fenômeno que exige uma adaptação das molas para comportar o tamanho dos produtos. RS Vending/Divulgação/JC

Ao todo, a empresa trabalha com máquinas para venda de roupas, cosméticos, alimentos, congelados, café, entre outros .

Compondo os modelos mais adquiridos pelos clientes, ele cita a Combo 10X, atualmente custando de R$ 14,9 mil, que conta com 10 molas para a disposição dos produtos. Existem também máquinas mais simples que partem do valor de R$ 11,9 mil.

A empresa também oferece um serviço de personalização, permitindo que as máquinas sejam adesivadas e ajustadas conforme o tamanho e tipo de produto que o cliente deseja comercializar.

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Como ideias para o futuro da RS Vending, Daniel almeja o aumento desse mercado no País, e potencializa essa idealização através de estratégias para ajudar os empreendedores a iniciarem no caminho de aquisição e operação de máquinas. O próximo projeto consiste em um curso gratuito no YouTube apresentando esses passos. "Quero despertar no brasileiro a vontade de empreender através de vending machines."

O contato inicial para atendimento com a RS Vending pode ser realizado via Instagram (@rs_vending) ou por WhatsApp, através do telefone (51) 98181-5473.