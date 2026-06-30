Operando há 110 anos, hotel de Canela investe R$ 1,5 milhão em revitalização

Quatro gerações e uma história centenária fazem do Grande Hotel Canela um dos pilares do turismo na Serra Gaúcha. Isso porque o negócio foi criado pelo fundador de Canela, João Corrêa Ferreira da Silva, ao lado da esposa, Luiza Burmeister Corrêa. O hotel, fundado em 1916, celebra o marco de 110 anos com uma revitalização da fachada e da área da piscina, com investimento de R$ 1,5 milhão.

Hoje na quarta geração, o Grande Hotel Canela tem a direção executiva de Paula Krause Corrêa, direção financeira de Luiz Eduardo Corrêa Homem de Carvalho e Adriana Corrêa Homem de Carvalho na diretoria de relacionamento estratégico. Paula conta que a decisão por revitalizar a área da piscina do hotel tem como objetivo renovar a estética do espaço sem perder a essência. "Tinha uma linguagem mais integrada com essa arquitetura dos anos 1990, mas pensamos em trazer um novo capítulo. Vai ser um marco de uma arquitetura mais contemporânea no hotel", conta Paula, destacando as transformações ao longo de 100 anos. " De lá para cá, o hotel foi crescendo. Hoje, temos a construção antiga, que chamamos de casarão, que é usada para projetos culturais, eventos mais temáticos."

O espaço passou por inúmeras transformações, mas nunca abriu mão de preservar a área verde que compõe o complexo. "Digo que a gente é o pulmão de Canela, porque é uma área superverde, temos uma trilha ecológica, um lago grande na frente. Temos tanto o casarão antigo, quanto a área do hotel, que está completando 50 anos. Depois, temos apartamentos superluxo, os chalés, que vêm de diferentes décadas, de 1930, 1940, 1950, todos reformados muitas vezes de lá para cá."

Empreendedorismo que atravessa gerações

A trajetória do Grande Hotel Canela se confunde com a própria história do município, como conta Paula. " Quem criou o hotel foram os meus bisavós quando vieram para Canela. Meu bisavô João Correa é o fundador de Canela. Ele era um grande empreendedor, trabalhava na viação férrea do Rio Grande do Sul, e ele que trouxe o trem de Taquara para Canela, foi o grande projeto de vida dele. E o hotel acabou sendo quase uma consequência disso, porque ele trazia muitos parceiros, políticos, empreendedores, então acabou criando o hotel para ser esse ponto de encontro, de negociações", lembra Paula, sobre a história do negócio, que acompanhou as transformações do município da Serra Gaúcha.

Canela consolidou-se, ao lado de Gramado, como um dos destinos mais importantes para o turismo do País. Em 2025, Gramado recebeu 7,9 milhões de turistas, segundo dados do Observatório de Turismo de Gramado, movimento que impacta a cidade vizinha. Com a crescente oferta de leitos ao longo dos anos, manter a relevância na região é um desafio. "Tem que se reinventar muito. A realidade de 50 anos atrás, de quantidade de hotéis, leitos, era completamente diferente. O hotel, naquele momento, posicionava-se de uma maneira. Depois, com o crescimento da cidade, com a quantidade de leitos, concorrentes, Airbnbs, tudo isso começa a virar desafio", diz Paula.

Nesta perspectiva, o Grande Hotel Canela aposta na área verde como diferencial, proporcionando uma estadia com foco na convivência e na experiência. "O hotel não é só um quarto com uma cama e um banho muito bom. A gente tem isso, concorremos com qualquer hotel que está aqui, mas o que tentamos muito preservar esse espírito do veraneio de antigamente, com essa área verde muito extensa, um ambiente muito seguro para as famílias, ambientes muito diferenciados para fazer confraternizações, casamentos", reforça.

A história longeva do negócio não fica restrita ao espaço físico: estende-se à relação com a clientela. A conexão com os hóspedes ao longo das décadas é um dos ativos estratégicos do negócio hoje. " A gente vê as famílias voltando, casais que casaram aqui e hoje trazem seus netos. A gente se posiciona como um espaço de memórias, que é diferente de um hotel. Pela área toda que temos disponível, somos um parque, tem muito mais possibilidade de experiência e esse resgate da memória de família ", acredita.

O Grande Hotel Canela acomoda 250 hóspedes Grande Hotel Canela/Divulgação/JC

Área verde e espaço para eventos

Frente a um movimento crescente na região de parques e iniciativas temáticas, Paula ressalta a originalidade da área de 8,5 hectares. " É autêntica, não é algo que a gente inventou, um parque temático. É um parque de verdade cheio de memórias", define. A diretora executiva conta que o período de pandemia de Covid-19 fortaleceu ainda mais essa aposta na área verde, já que a busca por estas propostas de hospedagem cresceu a partir dali.

Fortalecer essa conexão com a natureza, portanto, foi algo natural para o negócio. " A gente tem o pé na grama, e isso é uma tendência no turismo mundial, e que aqui está preservada. Temos um passado que fala muito de sustentabilidade. O hotel fazia sua própria manteiga, todas as refeições eram produzidas aqui. Era um grande hotel fazenda, que se sustentava completamente. E quando a gente olha para o futuro, parece que eu estou olhando para a proposta de um empreendimento que está para nascer. A gente se inspira muito nas histórias dos nossos antepassados que foram grandes empreendedores e que criaram um ambiente muito sustentável."

Hoje, outra aposta do negócio são os eventos, que já representam cerca de 20% do faturamento. Para isso, o Grande Hotel Canela mira em um produto pensado para grandes encontros, permitindo que o espaço seja totalmente reservado para o evento. " Estamos concentrando muito nesse produto de fechar hotel não só para eventos sociais, mas também corporativos. Inverter um pouco a lógica de não somos um hotel com espaço para eventos, e sim um grande espaço para eventos que também tem hospedagem para até 250 pessoas."

Ao todo, o Grande Hotel Canela soma 8,5 hectares de área Grande Hotel Canela/Divulgação/JC

Inspiração no passado

Celebrando a marca de 110 anos, Paula afirma que seu grande propósito é dar continuidade ao legado da família, inclusive tendo o passado como farol para o futuro do negócio." O legado vai muito além das paredes, ele está nas memórias. Quando penso no negócio da nossa família, não tem só a ver com olhar para o futuro, mas se inspirar no passado, em coisas que foram pensadas 100 atrás e que, na verdade, são soluções muito melhores que as que surgem hoje . Esse espírito representa um movimento de um cara que, lá atrás, olhou para a região e disse que esse lugar tinha potencial para ser a Petrópolis do Rio Grande do Sul. Para mim. isso é o mais importante: preservar esse legado."

Endereço e funcionamento do Grande Hotel Canela