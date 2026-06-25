Inspiração para negócios a partir da vivência

empreendedora Fernanda Balbinotti Os momentos desafiadores podem ser fonte de inspiração para criar um negócio. Isso porque enfrentar um problema pode trazer uma sensibilidade ímpar frente àquela dor, garantindo uma percepção que, talvez, quem nunca passou por uma situação similar não possa ter. Uma trajetória inspiradora neste sentido é a da, cuja história está sendo contada na página 8 desta edição, assim como em vídeo disponível nas redes sociais do GeraçãoE.

A partir da vivência de sua mãe no enfrentamento ao câncer de mama, ela percebeu o quanto a autoestima das pessoas que passam pelo tratamento é afetada. Isso porque o processo de mastectomia — procedimento cirúrgico para retirada total ou parcial da mama — faz parte de muitos protocolos de tratamento. Mesmo com a doença em remissão, muitas pacientes tinham a autoestima afetada. Foi nesta perspectiva que a, até então, micropigmentadora de sobrancelhas direcionou seus esforços para reconstruir as aréolas dos seios por meio da técnica de micropigmentação.