Agência gaúcha projeta faturar R$ 18 milhões garantindo acessos exclusivos a eventos esgotados

Prestigiar o GP de São Paulo de Fórmula 1 no Autódromo de Interlagos, curtir o Rock in Rio na Cidade Maravilhosa ou acompanhar os desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí, tudo isso sem se preocupar com os ingressos ou sequer ligar para a hospedagem. Essa é a experiência que a Field, agência de viagens de Porto Alegre, busca proporcionar aos seus clientes no turismo de grandes eventos.

Há mais de 20 anos realizando viagens corporativas, a empresa decidiu dar, neste ano, uma guinada para o mercado de lazer e grandes eventos. A transição ocorreu após uma demanda antiga dos próprios clientes, que já pediam pacotes para festivais e espetáculos esportivos — como a cobertura da NFL, o Rio Open e até o Mundial de Clubes.

Para essa nova empreitada, os números projetados são significativos. A agência estima faturar cerca de R$ 3 milhões apenas com o braço de eventos, com a expectativa de levar mais de 1 mil pessoas para Rock in Rio e 300 pessoas para a Fórmula 1.

Esse montante se soma aos robustos R$ 15 milhões de faturamento esperados para o setor corporativo, onde a empresa mantém contratos com mais de 30 grandes clientes, incluindo grandes instituições de todo o Brasil, como Uergs, Coren-RS, Senac-RS, DNIT-PB, IFAC, Sebrae-AM, Fundep-MG e FUNCITERN.

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O fenômeno Fórmula 1

O grande trunfo dessa nova operação é o cobiçado Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, que acontecerá entre os dias 6 e 8 de novembro. Para o público geral, os ingressos pelos canais convencionais já acabaram, o que transformou os pacotes da agência em um verdadeiro passaporte exclusivo.

"Hoje, se tu quiseres comprar um ingresso para a Fórmula 1, não tem mais. Tu vais ir num site, já tá esgotado. Porque agora ou compra através de uma agência ou não tem mais disponibilidade", destaca Taiana Becker, gerente comercial da Field, afirmando que agência desponta como a única empresa no Rio Grande do Sul a comercializar pacotes com os ingressos oficiais já garantidos para a corrida.

Além da alta procura, Taiana aponta que o interesse pela corrida se transformou na última década, justificando a aposta da agência. "De 2015 para cá, famílias estão frequentando o que antes era um ambiente exclusivo masculino. Abriu o leque do público, não é mais só um perfil fechado", explica.

Logística sem dor de cabeça

Gastar tempo e energia com os trâmites de uma grande viagem pode virar uma dor de cabeça para quem quer apenas prestigiar um evento. Pensar nos ingressos, buscar uma hospedagem bem localizada ou tentar conseguir um transporte em dias de cidade lotada pode virar um trabalho exaustivo se mal planejado.

"Para tu se locomoveres em um evento em São Paulo é muito difícil. As pessoas chegam sem ter um ingresso, sem ter o transfer. Aí chega lá para chamar um Uber, ele não vem, os metrôs são lotados. Quem vai por conta própria tem essa dificuldade, e ainda chega estressado e passa perrengue", explica.

Para livrar o cliente desses perrengues e do risco de golpes com ingressos falsos, a agência desenhou pacotes completos: os valores para a Fórmula 1 variam de R$ 5 mil a R$ 11 mil por pessoa, dependendo do hotel e do setor escolhido, que vão desde arquibancadas tradicionais até a área coberta no "S do Senna".

O investimento garante três noites de hospedagem, ingressos para os dois dias de treino e a corrida no domingo, além de todos os traslados de ida e volta do hotel para o autódromo de Interlagos, restando ao cliente apenas a compra da passagem aérea.

O planejamento logístico e as compras, segundo a empresa, começaram quase um ano antes , em fevereiro, para segurar os melhores preços e localizações em São Paulo.

"Quem for deixar pra última hora, ou não vai conseguir de fato ou vai pagar um valor astronômico", destaca.

Tradicional segue mesmo com o digital

Apesar de a operação ter alcance nacional e as compras online dominarem o setor, a Field aposta no relacionamento próximo com o cliente gaúcho. A empresa mantém a opção de um escritório físico em Porto Alegre para clientes que preferem o contato presencial.