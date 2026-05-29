Marca de Porto Alegre aposta em meias personalizados para corredores

Não são apenas as avenidas que entram em movimento com as corridas de rua crescendo em larga escala. O Núcleo de Pesquisa do Sindilojas Porto Alegre, diz que o comércio gaúcho, por sua vez, age em harmonia. Os estudos apontam que 59,3% dos lojistas do setor esportivo identificam as provas de corrida como uma oportunidade de alavancar as vendas.

Reparando nesse movimento, nasceu a Partenza Sports (@partenza.sports), marca esportiva focada na criação de artigos para corredores, focada, principalmente, na venda de meias personalizadas. A loja pertence a Daniel Norato, que não tinha experiência no setor têxtil, mas já havia se aventurado no ramo gastronômico.

O empreendedor, que enxergou potencial no segmento, assumiu o desafio de construir algo com identidade própria e uma proposta diferente do que já era praticado dentro do mercado esportivo.

"Hoje, a corrida vai muito além do esporte: ela virou estilo de vida. Dentro desse universo, a meia deixou de ser apenas um acessório para se tornar parte essencial da experiência do corredor”, acredita Daniel.

A Partenza desenvolve meias personalizadas pensando nas necessidades reais de quem corre, como tecnologia, respirabilidade e ajuste adequado, mas sem abrir mão do design e da escolha do cliente.

"Enquanto muitas meias convencionais focam apenas no básico, nós entregamos um produto que também fortalece marcas, eventos e equipes, criando conexão e memória para quem usa”, argumenta o empreendedor.

A funcionalidade desses itens começa com a escolha do tamanho do cano. O proprietário explica que canos altos oferecem proteção, compressão e prevenção de atrito, enquanto os curtos são focados em leveza e discrição.

"Nosso objetivo é oferecer opções que atendam diferentes perfis de consumidores. Hoje, muitos corredores escolhem a meia também pela estética que ela agrega no look esportivo”, entende o CEO da marca.

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Os pares de meia da marca buscam unir tecnologia, respirabilidade e ajuste adequado Partenza Sports/Divulgação/JC

Daniel percebe que a busca por saúde, qualidade de vida e bem-estar está muito mais f orte, e a corrida acabou se tornando uma "atividade acessível” para diferentes públicos, já que a modalidade não exige equipamentos.

"Nós enxergamos esse movimento de forma muito positiva, porque ele fortalece todo o ecossistema do esporte", analisa.

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De olho na Maratona (e na Copa)

Marcando presença com stands na Feira da Maratona, que acontece entre os dias 27 e 30 de maio no Centro de Eventos do BarraShoppingSul, a marca apresentará uma novidade no quesito embalagem: as meias serão entregues em um baldinho, parecido com o de pipoca.

"A ideia da embalagem surgiu para transformar a entrega em uma experiência, não só um produto. Queríamos algo criativo, memorável e conectivo, dentro do universo descontraído da corrida, com um toque colecionável e compartilhável”, explica Daniel, da aposta no instagramável.

Visando o início da Copa do Mundo 2026, que começa em 11 de junho, a Partenza lançou meias temáticas para o Mundial. Essa coleção, segundo o CEO, nasceu justamente para mostrar que o artigo pode ir além da performance esportiva, conversando também com o estilo.

"O esporte continua sendo nossa essência, mas entendemos que hoje muitas pessoas usam peças esportivas também no dia a dia, como forma de expressão”, observa.

Como funciona o processo de criação das meias

Daniel define a personalização como uma das maiores valências da Partenza. Com colaboração mútua, ele explica que o penso da marca parte do pressuposto de que a criatividade e identidade visual do produto têm que caminhar lado a lado com a performance.

"Tudo começa pelo conceito da coleção ou do cliente, entendendo o propósito, o público e a mensagem. A partir disso, desenvolvemos o design e produzimos com foco em qualidade, conforto e durabilidade, e, por fim, cuidamos da experiência final, da embalagem à entrega, diz Gabriel, entendendo que o artigo precisa entregar não só funcionalidade, mas também uma espécie de elo com quem o veste.

Expectativas em 2026

Para agregar à discussão, o nicho esportivo que se popularizou nas redes sociais também vem digitalizando o varejo para que ele acompanhe o corredor. A pesquisa da entidade lojista mostra, ainda, que 76% das lojas possuem presença online, com o Instagram e o WhatsApp sendo os canais mais efetivos, com mais de 72% de conversão, superando sites próprios. Isso se dá, segundo a pesquisa, pela força do chamado social commerce, nome dado a prática na qual o consumidor adquire produtos diretamente pelas redes sociais e prefere uma interação mais direta e personalizada, sem rodeios.

"Nosso atendimento é 100% humano, você não fala com chat automático, jamais”, assegura Daniel. No site da marca, é possível comprar direto, como um ecommerce normal, ou ser redirecionado ao Whatsapp. As meias mais simples, de cano curto, partem de R$ 19,90 e vão até os meiões aeróbicos, de cano alto, que chegam a R$ 54,90. Na vitrine, ainda é possível encontrar macaquinhos, tops, leggings, croppeds, camisetas, shorts, garrafas, bonés, cintos e outros acessórios de corrida.