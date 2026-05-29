Iniciativa que promove corridas coletivas em Porto Alegre ganha destaque com grandes marcas

Salve Corre é uma iniciativa que propõe promover a leveza no universo do esporte a partir de corridas coletivas que ocorrem todas as quintas-feiras em Porto Alegre. O projeto, que tem como base ser gratuito, acessível e recorrente, acontece há dois anos na Capital com um modelo de geração de valor diferenciado. Em pouco tempo, a iniciativa chamou a atenção de grandes marcas, principalmente por conta da boa aderência de público aos eventos.

As corridas da Salve Corre funcionam sob um modelo de crew, em que corredores amadores se unem para praticar o esporte. Essa prática se diferencia das assessorias esportivas, já que é um ambiente não competitivo e focado na construção de comunidade.

"Uma das vantagens desse negócio é que ele tem mobilidade. Geralmente, todo mundo vai entrar caminhando nos locais de partida. Então, não precisa entrar em carros, não vai precisar de estrutura, ou tenda", explica Luis Felipe Ogro, empreendedor à frente do negócio.

Os já tradicionais encontros ocorrem todas as quintas-feiras à noite, sendo abertos a pessoas com tipos diversos de condicionamento físico. Os pontos de encontro são definidos semanalmente e divulgados via Instagram. Atualmente, a equipe de organização conta com coordenadores, professores de educação física, pacers responsáveis por controlar o ritmo da corrida, junto a seguranças e ambulâncias em eventos que ultrapassam grandes quantidades de participantes.

LEIA TAMBÉM > LISTA: 5 lugares com ações especiais para participantes da Maratona Internacional de Porto Alegre

As corridas funcionam como um modelo de negócios diretamente atrelado ao apoio de grandes marcas, como a Olympikus e Aviação Ouro e Prata Salve Corre/Divulgação/JC

Das bikes para a corrida

Com o objetivo de encontrar uma forma viável de atingir as marcas pela internet, surgiu a Salve Corre. Idealizada pelo também corredor, a iniciativa começou em 2024 com a promoção de corridas coletivas não competitivas. Luis Felipe já tinha experiências que relacionavam os segmentos do esporte e da internet, partindo da atuação no nicho das bicicletas.

Durante a pandemia de Covid-19, ele trabalhou como influencer de bikes, realizando compras, vendas e desempenhando o papel de mecânico. Foi após a pandemia, momento de saturação desse mercado, que Luís idealizou o novo projeto, em um contexto que, segundo ele, é um diferencial do seu negócio.

"Pensei que essa ideia pudesse dar certo, então, sem investir em nenhum recurso, criei esse negócio do zero, sem botar dinheiro do meu bolso", explica.

LEIA TAMBÉM > Há 21 anos, negócio prepara entusiastas da corrida em Porto Alegre

Modelo flexível de negócio

Sem nenhum tipo de investimento inicial, o negócio começou as suas atividades em um encontro com cerca de 20 corredores. Em poucas semanas, atingiu a média de 400 pessoas, número que acompanha os eventos da Salve até hoje.

Foi deste grande público e da reprodução das corridas no mundo digital que grandes marcas começaram a prestar atenção no projeto. Para o empreendedor, essas aproximações foram naturais e, muitas vezes, partiram do interesse das próprias empresas, que sentiam falta de uma comunidade organizada em Porto Alegre."Tratando a Salve como modelo de negócio, consegui criar ela na hora certa. Se eu não fizesse naquele momento, outra pessoa faria", avalia.

Hoje, as corridas funcionam como um modelo de negócios diretamente atrelado ao apoio dessas grandes marcas. O valor atual da empresa está constantemente relacionado ao acesso direto que ela proporciona a um público atento e engajado, os corredores.

"Corredor não é um público específico. Eu acho que o público corredor é basicamente todo o público hoje", pontua Luis Felipe.

Para o empreendedor, esse formato de negócio permite estratégias flexíveis, proporcionando diversas categorias de idealizações e parcerias. "Ofereço contrapartidas para as empresas que estão junto comigo, anualmente, semestralmente ou até para momentos pontuais." Segundo Luis Felipe, é possível desenvolver propostas específicas para a necessidade de cada cliente. Isso pode incluir desde a escolha de um bar específico para o encerramento da corrida até o fornecimento do mailing dos participantes dos eventos.

Estratégias na vida real

O Salve Corre conta com parceiras de grandes nomes do mercado, como Olympikus e Viação Ouro e Prata. Entre as formas mais frequentes de concretização de patrocínios e ações estão a concentração dos corredores, como é o caso de duas corridas realizadas recentemente para o aquecimento da Maratona Internacional de Porto Alegre, uma parceira oficial da organização. Esses eventos foram realizados a partir do BarraShoppingSul e contaram inclusive com ações específicas, como sorteios de itens.

Existem, também, estratégias de endomarketing, que se caracterizam por serem focadas no público interno de uma organização, como é o caso da relação comercial da organização com a Viação Ouro e Prata. Nesta ação, funcionários da empresa de transporte rodoviário formaram um time para correr junto com o grupo de corrida, ganhando visibilidade nas redes sociais da Salve.

Para Luis, o formato de operação da empresa proporciona várias oportunidades para o Salve Corre como marca, inclusive a possibilidade de sair da bolha do marketing digital e se estabilizar no mundo real.