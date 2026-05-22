Há 12 anos em Porto Alegre, agência de comunicação expande para o Rio de Janeiro

Fundada em janeiro de 2014 na capital gaúcha, a Padrinho Conteúdo e Assessoria anunciou sua expansão para o Rio de Janeiro. Criada por Alexandra Zanela, diretora de relacionamento da Padrinho, e Carlos Guilherme Ferreira, diretor de novos negócios da agência, o negócio passa por um momento de reestruturação. Dividida em três frentes, a expansão consiste na nova sede em Porto Alegre, localizada na rua dos Andradas, na criação de uma nova função de gerente de operações, ocupada por André Roca, garantindo um suporte e uma organização maior ao negócio, e, por fim, na chegada ao Rio de Janeiro.

“Esse foi um movimento bem planejado”, garante Carlos Guilherme. Segundo o diretor de novos negócios, a Padrinho vem em um crescimento grande desde o fim de 2021, quando os sócios realizaram um planejamento estratégico para cinco anos, com metas definidas de crescimento e de se tornarem referência nos produtos já ofertados, sendo eles assessoria de imprensa, produção de conteúdo e audiovisual, especialmente os podcasts. “ Dentro desse plano, buscamos um crescimento de mercado e conseguimos um crescimento muito bom em Porto Alegre. Agora, estamos com o objetivo de ampliar ainda mais a nossa cartela de clientes, com foco B2B, com grandes empresas ”, afirma Carlos Guilherme, ressaltando que o modelo de mercado adotado por eles é por entregas qualitativas, não necessariamente olhando para volume.

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“Fizemos um novo plano no final de 2024, que previa a construção de uma sede nova. Nós basicamente triplicamos nosso espaço”, comenta o diretor sobre o novo espaço no centro da Capital, que conta com uma área de 284m², incluindo um novo estúdio com três ambientes de gravação. “A expansão para o Rio começa quando realizamos essa mudança de sede. Nós tínhamos ideia de buscar um novo mercado, e esse novo mercado foi o Rio de Janeiro”, conta Carlos Guilherme, detalhando que o movimento começou a ser estruturado a partir da metade de 2025.

Já operando na Cidade Maravilhosa, a Padrinho conquistou uma das suas maiores contas: a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan). “A Firjan é uma conta fundamental, porque ela é grande em qualquer lugar, ela é uma conta nacional. No momento em que conseguimos conquistar uma conta tão disputada e importante, no contexto da agência, seja operacional seja financeiro, é algo muito grande”, assume. Segundo o sócio, a conta é uma operação complexa, mas marca um passo importante na história da Padrinho, que deixa de ser uma agência de atuação regional e passa a ter um alcance nacional, a partir do Rio. “A Firjan funciona como um cartaz nosso de chegada”, admite.

Com a chegada da Firjan, acompanhada de demandas presenciais e diárias de produção de conteúdo, a Padrinho buscou novas contratações de profissionais com base no Rio. A partir de junho, a agência contará com uma sede física na cidade, localizada no Maravalley, hub de inovação com mais de cem empresas residentes e localizado próximo ao Museu do Amanhã, no Centro.

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“O hub fica na área portuária que está sendo revitalizada. Isso é interessante, porque já estabelecemos uma sede física aqui. A nossa escolha foi apostar em um lugar onde circula mais gente, mais empresas, do que simplesmente alugar uma sede em um prédio”, explica o diretor, afirmando que a decisão faz parte da estratégia nesse novo momento do negócio.

Carlos Guilherme ainda destaca que um dos pontos mais importantes da mudança é a integração de trabalho entre as equipes. “Usamos plataformas e canais internos para isso. Os jornalistas que estão aqui no Rio estão integrados com todo o time do Sul, é uma troca contínua. Na nossa concepção, não existe Padrinho Porto Alegre e Padrinho Rio. Somos uma Padrinho”, afirma o diretor, garantindo que a expansão para o Rio de Janeiro não significa alterar a maneira como a gestão da agência é feita hoje.