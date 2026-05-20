Manuela Cassano

Estagiária do GeraçãoE Manuela Cassano Estagiária do GeraçãoE

20 Maio 2026

Novidade

Marca que aposta em milkshakes proteicos abre unidade dentro de academia em Porto Alegre

A Eggies começou a operar dentro da academia 26Fit oferecendo mil shakes proteicos, chás e lanches

Eggies inaugurou, na última terça-feira (19), a primeira unidade em Porto Alegre, após um processo de reestruturação. A marcainaugurou, na última terça-feira (19), a primeira unidade em, após um processo de reestruturação. O negócio do ramo de alimentos, que é focado na alimentação saudável, passa a operar dentro da academia 26Fit , na rua Vicente da Fontoura. Esta franquia pretende atender os clientes da academia, assim como pedidos via delivery.



Segundo o sócio da unidade de Porto Alegre, Jackson Oliveira, a escolha do local de abertura tem relação direta com o objetivo de conectar a marca ao estilo de vida do seu público. “A marca aposta em um modelo alinhado às novas demandas de consumo, conectando alimentação saudável, alto valor proteico e praticidade em um ambiente diretamente ligado ao bem-estar e à qualidade de vida.”, explica o empreendedor.



A unidade abre oferecendo como principais produtos os , na rua Vicente da Fontoura. Esta franquia pretende atender os clientes da academia, assim comoSegundo o sócio da unidade de Porto Alegre,, a escolha do local de abertura tem relação direta com o objetivo de conectar a marca ao estilo de vida do seu público. “A marca aposta em um modelo alinhado às novas demandas de consumo, conectando alimentação saudável, alto valor proteico e praticidade em um ambiente diretamente ligado ao bem-estar e à qualidade de vida.”, explica oA unidade abre oferecendo como principais produtos os milkshakes saudáveis e proteicos, com até 37 gramas de proteína por porção, barrinhas proteicas, wraps, assim como outras opções de lanches. "O objetivo é proporcionar ao consumidor alternativas mais leves, nutritivas e saborosas para o dia a dia, atendendo tanto quem pratica atividades físicas quanto pessoas que desejam fazer escolhas alimentares mais equilibradas de forma prática”, detalha. "O objetivo é proporcionar ao consumidor alternativas maispara o dia a dia, atendendo tanto quem pratica atividades físicas quanto pessoas que desejam fazer escolhas alimentares mais equilibradas de forma prática”, detalha.