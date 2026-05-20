Marca que aposta em milkshakes proteicos abre unidade dentro de academia em Porto Alegre

A marca Eggies inaugurou, na última terça-feira (19), a primeira unidade em Porto Alegre, após um processo de reestruturação. O negócio do ramo de alimentos, que é focado na alimentação saudável, passa a operar dentro da academia 26Fit, na rua Vicente da Fontoura. Esta franquia pretende atender os clientes da academia, assim como pedidos via delivery.
Segundo o sócio da unidade de Porto Alegre, Jackson Oliveira, a escolha do local de abertura tem relação direta com o objetivo de conectar a marca ao estilo de vida do seu público. “A marca aposta em um modelo alinhado às novas demandas de consumo, conectando alimentação saudável, alto valor proteico e praticidade em um ambiente diretamente ligado ao bem-estar e à qualidade de vida.”, explica o empreendedor.
A unidade abre oferecendo como principais produtos os milkshakes saudáveis e proteicos, com até 37 gramas de proteína por porção, barrinhas proteicas, wraps, assim como outras opções de lanches."O objetivo é proporcionar ao consumidor alternativas mais leves, nutritivas e saborosas para o dia a dia, atendendo tanto quem pratica atividades físicas quanto pessoas que desejam fazer escolhas alimentares mais equilibradas de forma prática”, detalha.
Segundo o sócio da unidade de Porto Alegre, Jackson Oliveira, a escolha do local de abertura tem relação direta com o objetivo de conectar a marca ao estilo de vida do seu público. “A marca aposta em um modelo alinhado às novas demandas de consumo, conectando alimentação saudável, alto valor proteico e praticidade em um ambiente diretamente ligado ao bem-estar e à qualidade de vida.”, explica o empreendedor.
A unidade abre oferecendo como principais produtos os milkshakes saudáveis e proteicos, com até 37 gramas de proteína por porção, barrinhas proteicas, wraps, assim como outras opções de lanches."O objetivo é proporcionar ao consumidor alternativas mais leves, nutritivas e saborosas para o dia a dia, atendendo tanto quem pratica atividades físicas quanto pessoas que desejam fazer escolhas alimentares mais equilibradas de forma prática”, detalha.
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Ainda segundo o sócio, a marca se estruturou para operar acompanhando a rotina dos consumidores modernos, já nascendo com foco em expansão acelerada. “O formato da unidade prioriza agilidade no atendimento, praticidade no consumo e produtos fáceis de inserir no dia a dia, seja no pré ou pós-treino, em uma pausa rápida ou até como substituição de opções menos saudáveis consumidas na correria”, detalha.
A inauguração também acompanha o atendimento por delivery, que como conta Jackson, tem a proposta de atender consumidores que buscam opções práticas para diferentes momentos do dia. Os pedidos podem ser feitos via Ifood e 99Food, já existindo planos para a criação de um delivery próprio.
Ainda segundo o sócio, a marca se estruturou para operar acompanhando a rotina dos consumidores modernos, já nascendo com foco em expansão acelerada. “O formato da unidade prioriza agilidade no atendimento, praticidade no consumo e produtos fáceis de inserir no dia a dia, seja no pré ou pós-treino, em uma pausa rápida ou até como substituição de opções menos saudáveis consumidas na correria”, detalha.
A inauguração também acompanha o atendimento por delivery, que como conta Jackson, tem a proposta de atender consumidores que buscam opções práticas para diferentes momentos do dia. Os pedidos podem ser feitos via Ifood e 99Food, já existindo planos para a criação de um delivery próprio.