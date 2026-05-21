Produto como forma de eternizar um sentimento

O último fim de semana foi muito especial para Porto Alegre. Os shows da programação da Semana S, iniciativa do Sistema Fecomércio-RS, levaram milhares de pessoas à Redenção. Na última sexta-feira (15), contamos sobre a iniciativa da Fresno — banda que subiu ao palco no sábado (16) e levou 70 mil pessoas ao parque —, que montou uma loja temporária durante dois dias na unidade da 4Beer no Quarto Distrito.
Acompanhada do videomaker do Jornal do Comércio, Nathan Lemos, cheguei para fazer a entrevista sobre a pop-up store cerca de duas horas depois da abertura do espaço. A surpresa? Diversos produtos esgotados. Durante nossa conversa com Lucas Silveira e Thiago Guerra, integrantes da Fresno, falamos sobre o papel do produto físico para estreitar a relação com o fã na era das plataformas digitais. Se nos anos 1990 gostar de uma banda significava comprar um CD, hoje a gente dá repetidos plays em uma plataforma de áudio. Mas nem sempre essa relação basta, e é aí que entra o conhecido merchandising das bandas.
Para o show histórico em Porto Alegre, a Fresno apostou alto e decidiu trazer uma operação completa, até maior do que a que opera na Galeria do Rock, em São Paulo. Os fãs abraçaram a ideia, foram até o Quarto Distrito e garantiram os objetos que carregam muito mais que sua função original. São formas de fomentar a conexão entre público e artista, além de funcionarem como uma identidade para aquele grupo, ponto abordado por Lucas na entrevista. Leia a matéria completa.