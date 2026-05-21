Produto como forma de eternizar um sentimento

loja temporária durante dois dias na unidade da 4Beer no Quarto Distrito O último fim de semana foi muito especial para Porto Alegre. Os shows da programação da Semana S, iniciativa do Sistema Fecomércio-RS, levaram milhares de pessoas à Redenção. Na última sexta-feira (15), contamos sobre a iniciativa da Fresno — banda que subiu ao palco no sábado (16) e levou 70 mil pessoas ao parque —, que montou uma

Acompanhada do videomaker do Jornal do Comércio, Nathan Lemos, cheguei para fazer a entrevista sobre a pop-up store cerca de duas horas depois da abertura do espaço. A surpresa? Diversos produtos esgotados. Durante nossa conversa com Lucas Silveira e Thiago Guerra, integrantes da Fresno, falamos sobre o papel do produto físico para estreitar a relação com o fã na era das plataformas digitais. Se nos anos 1990 gostar de uma banda significava comprar um CD, hoje a gente dá repetidos plays em uma plataforma de áudio. Mas nem sempre essa relação basta, e é aí que entra o conhecido merchandising das bandas.