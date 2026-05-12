'A cultura do vinho só vai se estabelecer por meio da educação', diz sommelier

O papel do sommelier na disseminação da cultura do vinho é um dos temas que será abordado durante a Wine South America, que acontece a partir desta terça-feira (12) e vai até quinta-feira (14) em Bento Gonçalves. Caroline Dani, biomédica, sommelier e presidente da Associação Brasileira de Sommeliers no Rio Grande do Sul (ABS-RS), afirma que o papel da educação é fundamental para reforçar ainda mais esse segmento tão pujante da economia gaúcha.

" A cultura do vinho só vai se estabelecer por meio da educação. Não vamos conseguir que as pessoas pensem em vinho por hábito, elas precisam entender o que é esse produto. As pessoas só gostam do que elas conhecem", diz a presidente da ABS-RS. Durante o evento em Bento Gonçalves, a associação ministrará aulas e degustação especializadas.

Caroline conta que, apesar da formação como biomédica, área em que atuou como professora universitária, o vinho sempre esteve presente em sua vida. " Nasci no mundo do vinho, sou filha de enólogo, neta de vitivinicultor, nasci nesse mundo na Serra Gaúcha", conta. O retorno para o universo do vinho veio, justamente, a partir de um curso para se tornar sommelier. Hoje ela é professora do curso de sommelier, que forma profissionais para atuarem de forma complementar aos enólogos. " A enologia trabalha a parte de elaboração de produto, trazendo o melhor da uva, sempre em busca de excelência. Como sommeliers, o nosso papel é pegar esse produto que o enólogo elaborou e transformar em algo compreensível pelo consumidor. Essa figura entre o enólogo e o consumidor vem se construindo no Brasil", pontua.

Sommelier pode ser aliado de quem empreende

Caroline destaca que são muitas as frentes de atuação do sommelier junto ao empreendedor, indo desde quem trabalha na gastronomia até as indústrias do segmento. " Temos esse olhar de entender as oportunidades, e são as que temos hoje em relação ao vinho. O Brasil é um dos países que mais cresce a cultura do vinho no mundo. Enquanto na Europa o consumo de vinho cai, no Brasil cresce . Na ABS-RS, buscamos melhorar essas experiências, mostrar para indústria inclusive essa importância, para que o vinho seja uma escolha do consumidor."

O movimento crescente dos wine bars — bares dedicados ao consumo simplificado da bebida — aponta um dos caminhos do mercado. "É c rescente não simplesmente na quantidade, focado em beber mais, e sim em beber melhor. O consumidor quer beber vinho, mas saber o que está bebendo. Cada wine bar vai ter uma experiência diferente, trazer uma culinária diferente, uma experiência musical, porque não é só sobre beber vinho, é sobre melhorar experiências. E aí que é o papel do sommelier, de ser alguém qualificado na ponta que possa dizer para o consumidor sobre o perfil do vinho, como o que vai harmonizar bem, trazer um pouco dessa simplificação", explica.

Outra frente de atuação é junto à indústria. " A parte das consultorias é muito importante para as indústrias vinícolas, porque hoje várias indústrias já entenderam que o enoturismo é um fator importante dentro do seu portfólio. Tem vinícolas que têm vinhos acima de R$ 1 mil, que não estão no mercado, só tem lá na vinícola, no enoturismo. Mas como a vinícola vai ofertar a melhor experiência para que, ao final, o consumidor se convença a comprar esse vinho", pondera.

Constante atualização para trabalhar com vinho

Além das aulas que acontecem durante a feira em Bento Gonçalves, a ABS-RS conta com formações gratuitas disponíveis no canal de YouTube. Para Caroline, é importante estar em constante aprendizado sobre o tema. "T emos um canal gratuito com muitas aulas disponíveis. Para quem não sabe se quer fazer o curso, pode se associar na ABS, que temos aulas gratuitas a cada 15 dias", conta sobre as formações de sommelier, profissional que, para a presidente da entidade, é responsável por contar histórias.

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