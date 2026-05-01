CCMQ promove feira de itens de matriz africana neste sábado

No próximo sábado (2), a Casa de Cultura Mário Quintana vai receber a feira Rastros da Raiz Africana. O evento, com programação entre 11h e 19h, acontecerá na Travessa dos Cataventos com a proposta de promover a comercialização de roupas e artefatos artesanais vinculados à cultura tradicional de matriz africana. O acesso será totalmente gratuito.

A iniciativa foi desenvolvida pela OSC Caro, organização da sociedade civil Casa Africana Reino de Orixá. A ONG capacita mulheres para atuação no campo da moda afro-brasileira. O intuito da feira é evidenciar o trabalho têxtil como instrumento de autonomia econômica e fortalecimento do protagonismo feminino.