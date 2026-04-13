13 Abril 2026

Agenda

Competição do Sebrae dará viagem internacional a jovens empreendedores

A 4ª edição do Desafio Liga Jovem está com inscrições abertas até 28 de maio

4ª edição do Desafio Liga Jovem (DLJ), olimpíada de empreendedorismo do Sebrae que está com inscrições abertas até 28 de maio e aposta no protagonismo estudantil como motor de transformação.



A proposta é reunir estudantes e professores para pensar soluções que impactem a realidade ao redor. Pode ser um aplicativo, um jogo, um produto ou até um serviço, Em um país onde empreender muitas vezes começa mais pela necessidade do que pelo planejamento, iniciativas que antecipam esse contato ainda na escola vêm ganhando força. É nesse contexto que surge ae aposta no protagonismo estudantil como motor de transformação.A proposta é reunir estudantes e professores para pensar soluções que impactem a realidade ao redor. Pode ser um aplicativo, um jogo, um produto ou até um serviço, o formato é livre, desde que a ideia dialogue com tecnologia e apresente algum potencial de inovação.



Dividido entre Ensino Fundamental (8º e 9º anos), Ensino Médio e Educação Profissional (técnico), o desafio exige a formação de equipes de dois a cinco alunos e um professor orientador, todos da mesma instituição. Cada participante pode integrar apenas um grupo, enquanto os docentes podem acompanhar múltiplas equipes.



Além da competição, há um processo formativo ao longo dos meses. Os inscritos têm acesso a videoaulas, mentorias e encontros ao vivo, construindo o projeto de forma guiada até a primeira entrega, que acontece em junho e se trata de uma apresentação escrita acompanhada de um vídeo de até cinco minutos explicando a proposta.



Não é necessário conhecimento prévio, o desafio funciona como uma porta de entrada para o universo da inovação. O objetivo é reduzir a barreira técnica que existe no meio e ampliar o foco no pensamento criativo e na capacidade de resolver problemas. Dividido entre, o desafio exige a formação de equipes de dois a cinco alunos e um professor orientador, todos da mesma instituição. Cada participante pode integrar apenas um grupo, enquanto os docentes podem acompanhar múltiplas equipes.Além da competição, há um processo formativo ao longo dos meses.que acontece em junho e se trata de uma apresentação escrita acompanhada de um vídeo de até cinco minutos explicando a proposta.Não é necessário conhecimento prévio,. O objetivo é reduzir a barreira técnica que existe no meio e ampliar o foco no pensamento criativo e na capacidade de resolver problemas.