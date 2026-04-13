Competição do Sebrae dará viagem internacional a jovens empreendedores

Em um país onde empreender muitas vezes começa mais pela necessidade do que pelo planejamento, iniciativas que antecipam esse contato ainda na escola vêm ganhando força. É nesse contexto que surge a 4ª edição do Desafio Liga Jovem (DLJ), olimpíada de empreendedorismo do Sebrae que está com inscrições abertas até 28 de maio e aposta no protagonismo estudantil como motor de transformação.
A proposta é reunir estudantes e professores para pensar soluções que impactem a realidade ao redor. Pode ser um aplicativo, um jogo, um produto ou até um serviço, o formato é livre, desde que a ideia dialogue com tecnologia e apresente algum potencial de inovação.
Dividido entre Ensino Fundamental (8º e 9º anos), Ensino Médio e Educação Profissional (técnico), o desafio exige a formação de equipes de dois a cinco alunos e um professor orientador, todos da mesma instituição. Cada participante pode integrar apenas um grupo, enquanto os docentes podem acompanhar múltiplas equipes.
Além da competição, há um processo formativo ao longo dos meses. Os inscritos têm acesso a videoaulas, mentorias e encontros ao vivo, construindo o projeto de forma guiada até a primeira entrega, que acontece em junho e se trata de uma apresentação escrita acompanhada de um vídeo de até cinco minutos explicando a proposta.
Não é necessário conhecimento prévio, o desafio funciona como uma porta de entrada para o universo da inovação. O objetivo é reduzir a barreira técnica que existe no meio e ampliar o foco no pensamento criativo e na capacidade de resolver problemas.
A proposta é reunir estudantes e professores para pensar soluções que impactem a realidade ao redor. Pode ser um aplicativo, um jogo, um produto ou até um serviço, o formato é livre, desde que a ideia dialogue com tecnologia e apresente algum potencial de inovação.
Dividido entre Ensino Fundamental (8º e 9º anos), Ensino Médio e Educação Profissional (técnico), o desafio exige a formação de equipes de dois a cinco alunos e um professor orientador, todos da mesma instituição. Cada participante pode integrar apenas um grupo, enquanto os docentes podem acompanhar múltiplas equipes.
Além da competição, há um processo formativo ao longo dos meses. Os inscritos têm acesso a videoaulas, mentorias e encontros ao vivo, construindo o projeto de forma guiada até a primeira entrega, que acontece em junho e se trata de uma apresentação escrita acompanhada de um vídeo de até cinco minutos explicando a proposta.
Não é necessário conhecimento prévio, o desafio funciona como uma porta de entrada para o universo da inovação. O objetivo é reduzir a barreira técnica que existe no meio e ampliar o foco no pensamento criativo e na capacidade de resolver problemas.
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Paralelamente, o programa ainda oferece o Mobiliza, uma campanha opcional que funciona como um "aquecimento criativo". Entre março e junho, estudantes e escolas podem participar de desafios criativos que darão mais de R$ 50 mil em prêmios, sem interferir na competição principal.
A partir daí, o processo ganha caráter eliminatório. As seis melhores equipes avançam para a etapa estadual, entre agosto e setembro, quando apresentam suas ideias ao vivo para uma banca avaliadora. Os vencedores seguem para a fase nacional, em novembro, que inclui uma imersão presencial em ambientes de tecnologia e inovação.
Os incentivos acompanham a progressão, e vão desde certificados para quem concluir o projeto até premiações como vale-compras, notebooks e até uma viagem internacional com tudo pago para a equipe campeã.
As inscrições estão abertas até o dia 28 de maio e podem ser feitas clicando aqui.
Paralelamente, o programa ainda oferece o Mobiliza, uma campanha opcional que funciona como um "aquecimento criativo". Entre março e junho, estudantes e escolas podem participar de desafios criativos que darão mais de R$ 50 mil em prêmios, sem interferir na competição principal.
A partir daí, o processo ganha caráter eliminatório. As seis melhores equipes avançam para a etapa estadual, entre agosto e setembro, quando apresentam suas ideias ao vivo para uma banca avaliadora. Os vencedores seguem para a fase nacional, em novembro, que inclui uma imersão presencial em ambientes de tecnologia e inovação.
Os incentivos acompanham a progressão, e vão desde certificados para quem concluir o projeto até premiações como vale-compras, notebooks e até uma viagem internacional com tudo pago para a equipe campeã.
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