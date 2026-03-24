Empresa gaúcha leva lúpulo selecionado dos EUA a cervejarias no Brasil e no mundo

Uma vez que percebeu que o avanço da Inteligência Artificial impactaria drasticamente o setor de tecnologia, o até então desenvolvedor de software Eugenio Pretto buscou empreender em um mercado distante, que envolvesse sensorialidade, algo difícil de ser replicado por IA. Foi nessa direção que, em 2016, nasceu a Hops Company (@hopscompany), empresa especializada exclusivamente na distribuição de lúpulo, importando a matéria-prima de fazendas nos Estados Unidos e abastecendo cervejarias pelo Brasil e pelo mundo.



Ao lado de Thiago Galbeno, cervejeiro que integra o time da Hops desde 2019, a empresa foi desenhada para seguir um modelo de negócios voltado à alta eficiência, focado em fugir dos altos custos de uma estrutura industrial tradicional no Brasil, o que explica a equipe enxuta com menos de 10 integrantes.



A escolha pelo sócio partiu da busca por um perfil profissional que entendesse as dores diárias da produção e soubesse falar a "linguagem da fábrica". Thiago atua no relacionamento com os fazendeiros, orientando mestres cervejeiros na escolha de lotes e na adaptação de receitas, enquanto o fundador fica com a parte estratégica e financeira do negócio.



Os empreendedores afirmam que o principal diferencial da Hops no mercado cervejeiro nacional está na recusa em tratar o lúpulo como uma "mera commodity". Enquanto grandes importadoras costumam vender produtos que misturam várias safras e produtores, a empresa optou por focar em um nicho técnico. "O mercado atingiu um grau de maturidade onde ele começa a ter necessidade e espaço para fornecedores especialistas que conseguem atuar de forma mais próxima", avalia Thiago.

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Na prática, essa proximidade significa viajar para o exterior a fim de garantir sintonia com fazendas produtoras, especialmente nas regiões de Oregon e Washington (EUA), para analisar e selecionar lotes específicos ainda na mesa do produtor durante a colheita, uma prática conhecida no setor como "Brewer's Cut". Eugênio explica que essa escolha criteriosa garante às cervejarias algo valioso na indústria: a previsibilidade. "O pessoal sabe que pode regular o processo da fábrica só uma vez no ano e executar ele o ano inteiro. A gente entrega uma comodidade para ele dizer: 'com o lúpulo, eu não preciso me preocupar'", explica, ressaltando que, atrás do lúpulo, a previsibilidade na entrega da flor é o principal aspecto que garante o sucesso da Hops. Na prática, essa proximidade significa, para analisar e selecionar lotes específicos ainda na mesa do produtor durante a colheita, uma prática conhecida no setor como "Brewer's Cut". Eugênio explica que essa escolha criteriosa garante às cervejarias algo valioso na indústria: a previsibilidade. "O pessoal sabe que pode regular o processo da fábrica só uma vez no ano e executar ele o ano inteiro.explica, ressaltando que, atrás do lúpulo, a previsibilidade na entrega da flor é o principal aspecto que garante o sucesso da Hops.

Logística e ciência

Lidar com o lúpulo, no entanto, exige cuidados extremos, já que a planta é altamente sensível à oxidação. "O lúpulo tem um detalhe muito interessante, ele dura anos na prateleira se for refrigerado, mas se tu abrires o pacote, ele estraga em dois dias", alerta o fundador, explicando que, após esse processo, a flor ganha rapidamente um cheiro característico de "chulé". Por esse motivo, o modus operandi da empresa evita fracionar embalagens em prol do frescor da planta.



Além do rigor no manuseio, a empresa investe em dados. Por meio de um QR Code impresso nas caixas, os cervejeiros têm acesso a laudos laboratoriais detalhados, elaborados por empresas terceirizadas nos Estados Unidos. Os relatórios mostram a quebra completa de terpenos e tióis (óleos essenciais) de cada lote, permitindo que os mestres cervejeiros façam ajustes milimétricos e científicos em suas receitas.



A expertise também transformou a Hops em uma parceira estratégica contra as mudanças climáticas. Com o aquecimento global afetando o terroir de diferentes variedades — incluindo fortes restrições de irrigação nas fazendas da Europa —, os sócios orientam seus clientes a substituírem lúpulos que estão perdendo qualidade muito antes que eles faltem no mercado.

Thiago Galbeno e Eugênio Pretto comandam a Hops Company Hops Company/Divulgação/JC

Mercado cervejeiro e novas tendências de consumo

Hoje, a empresa atende mais de 200 cervejarias apenas no Brasil, número que, segundo Eugênio, representa cerca de 10% do total de fábricas artesanais do País. Desde 2023, o negócio expandiu suas fronteiras e passou a exportar para a Europa, atendendo mais de 30 cervejarias em países como Espanha, França, Portugal e no Leste Europeu. Segundo Thiago, eles perceberam que "existia essa mesma falta de acesso a lúpulos selecionados para cervejarias médias e pequenas" no mercado europeu.