App de relacionamento realiza speed dating em cafeteria de Porto Alegre

Ir em um date enquanto aprende sobre métodos de café. Essa é a proposta do speed dating realizado pelo aplicativo de relacionamentos Inner Circle em parceria com o Síndico Torra e Café. A ação acontece neste domingo (22) com a proposta de que os participantes conheçam pessoas novas enquanto aprendem sobre métodos e degustação de cafés especiais torrados na própria casa. A barista e educadora Amanda Demetrio será a responsável por comandar o workshop.

Ramone Gigliotti, gerente sênior do Inner Circle no Brasil, explica que a ideia do speed dating na cafeteria surgiu a partir de um desejo de levar as conexões também para a vida offline. "É onde a vida real acontece, e o Inner Circle acredita demais, como fundamento, em levar o on para off. E, quando o encontro tem contexto, acredito que fica mais simples perceber as afinidades logo no começo", afirma.

A escolha pela cafeteria do Centro Histórico de Porto Alegre aconteceu em virtude da recomendação do espaço pelos usuários da plataforma. "A gente estava procurando um lugar que tivesse uma atmosfera boa pra conversas reais, com clima urbano e um formato que ajudasse a quebrar o gelo sem parecer que a pessoa estava num evento formal. E o Síndico tem esse espírito: balcão, café especial, gente circulando. Um ponto bem legal é que encontramos o café dentro do app do Inner Circle, nos lugares recomendados pelos membros. O evento funciona como um miniworkshop de café, desenhado para que as pessoas descubram o passo a passo em duplas, que podem ir mudando ao longo do processo, e assim cada um tem a chance de conhecer várias pessoas durante a noite . Depois, a gente abre um after para quem quiser continuar a conversa com calma", explica a gerente sênior do Inner Circle no Brasil.

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Félix Zucco, sócio-proprietário do Síndico Torra e Café, destaca que receber uma marca internacional que soma mais de 6 milhões de usuários é estratégico para o negócio. "Para o Síndico, é uma grande oportunidade — receber uma marca mundial, capaz de reunir pessoas que busquem conexões e experiências. O ambiente de uma cafeteria pede por esse tipo de momentos, e isso reforça a nossa função na vida do nosso público", acredita o empreendedor. O formato de workshops já tem sido uma aposta da cafeteria e deve seguir na agenda ao longo de 2026. "Contamos com uma parceria muito bonita com a Amanda Demetrio, profissional qualificada e focada na área da educação no café especial, e na agenda dela sempre tem alguma data reservada aqui no Síndico", diz Félix.

O app de relacionamentos também pretende repetir o formato na capital gaúcha, sempre buscando lugares que incentivem as conexões. "A gente tem, sim, vontade de repetir formatos assim ao longo do ano, sempre pensando em lugares que tenham identidade local e ajudem a criar bons climas de conversa. A agenda depende do calendário e das parcerias, mas Porto Alegre está no radar para novas edições, é uma cidade que curtimos muito", afirma Ramone.

O speed dating acontece neste domingo (22), a partir das 15h30min, no Síndico Torra e Café, na rua dos Andradas, nº 419, no Centro Histórico. Os interessados devem se inscrever através do formulário: tinyurl.com/4tkcnp9d.