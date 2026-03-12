Programa do Instituto Caldeira oferece bolsas de R$ 5 mil a alunos da rede pública

gerar oportunidades dentro da nova economia, o Geração Caldeira , programa de educação do Instituto Caldeira, lança oficialmente, nesta quinta-feira (12), a quarta edição do programa. Voltado para jovens entre 16 e 24 anos vindos da rede pública de ensino de todo Brasil, o Geração Caldeira recebeu no último ano 18 mil inscritos. Com o propósito de formar jovens para o mercado de trabalho e, o, programa de educação do Instituto Caldeira, lança oficialmente, nesta quinta-feira (12), a quarta edição do programa., o Geração Caldeira recebeu no último ano 18 mil inscritos.

O evento de lançamento que ocorre hoje no Instituto Caldeira, na região do 4º Distrito, em Porto Alegre, contará com a presença de Aod Cunha, economista e conselheiro de grandes empresas. A novidade para esta edição é o GC Estúdio de Talentos, que busca uma abordagem integral e personalizada para o aluno, colocando-o no centro. Isso inclui assistência social, moradia, um foco no desenvolvimento personalizado, especialmente para jovens em situação de vulnerabilidade.

A formação do programa é dividida em quatro trilhas: IA e Dados, Marketing e Design, Gestão Comercial e Relacionamento e Programação Java. São 120 horas de conteúdos online e 228 horas presenciais, com projetos práticos, desafios propostos por empresas e acompanhamento de profissionais que atuam no mercado.

Desde sua criação, o Geração Caldeira já formou 650 alunos. De acordo com dados do programa, 90% dos participantes já estão empregados após a conclusão da formação. Atualmente, o programa reúne 180 parceiros de empregabilidade e, nesse período, mais de 400 jovens foram contratados por empresas do ecossistema do Instituto Caldeira.

Este ano, os alunos selecionados para a fase presencial do programa terão bolsas de R$ 5 mil, garantindo a permanência dos estudantes em Porto Alegre, além de auxílio moradia para jovens que moram a partir de 500 km da Capital.