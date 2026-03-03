'Se o incômodo não existir, a gente vira nostalgia em uma prateleira', afirma CEO da Gramado Summit

Gramado Summit Marcus Rossi. O CEO e fundador foi um dos painelistas da tarde dedicada a conteúdo e branding no Marcas de Quem Decide. Das 600 pessoas aos 21 mil participantes. Os números não deixam dúvidas sobre o crescimento da, evento de empreendedorismo e inovação que chega à nona edição em 2026. A iniciativa é capitaneada por. O CEO e fundador foi um dos painelistas da tarde dedicada a conteúdo e branding no Marcas de Quem Decide.

Para construir uma trajetória empreendedora, Rossi elaborou o que chamou de três Is: incômodo, imperfeição e impermanência. “Todo empreendedor quando começa se sente incomodado com algo”, define Rossi. Para ilustrar, ele rememorou que, no primeiro ano de Gramado Summit, visitou a jornalista Marta Sfredo, na Zero Hora. Dela, ouviu que o evento seria um “tiro na lua”, por levar inovação à terra do Papai Noel e do chocolate. O incômodo que sentiu ao ouvir de uma figura que admira essa definição foi motor para realizar o evento. Na segunda edição, a colunista publicou que o evento tinha provado que não era um tiro na lua, mostrando que havia espaço para o assunto em Gramado. “ Ser incomodado deveria ser regra de toda e qualquer empresa, porque se o incômodo não existir e a gente estiver num momento de conforto absoluto, a gente vira nostalgia em uma prateleira ou na memória afetiva de alguém ”, disse.

Sobre imperfeição, Rossi citou empresas como Microsoft e ressaltou a importância de acreditar — e provar — o valor de uma ideia mesmo antes de estar perfeita. Segundo ele, é preciso estar em estado beta permanente, ou seja, não considerar nunca que o negócio está totalmente finalizado. Para isso, Rossi contou com a fala de Rafael Martins, CEO e co-fundador da Tudo de Share, que afirmou que é preciso “estar sempre testando, porque o mercado está mudando em uma velocidade que a gente nunca viu antes”.

Por fim, o CEO da Gramado Summit trouxe para o palco do Marcas de Quem Decide o conceito de impermanência. A recente perda do pai fez o empreendedor refletir sobre o valor do tempo. “Tempo é a coisa mais preciosa que temos. Aprendi que só é eterno, porque sabemos que termina. Nada vale a pena se não curtir a jornada temporária e divertida chamada vida”, concluiu o empreendedor.