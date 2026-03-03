Isadora Jacoby

Isadora Jacoby
Editora do GeraçãoE

Isadora Jacoby

Isadora Jacoby Editora do GeraçãoE


Marcas de Quem Decide

'Se o incômodo não existir, a gente vira nostalgia em uma prateleira', afirma CEO da Gramado Summit

Marcus Rossi foi um dos painelistas do Marcas de Quem Decide 2026
Das 600 pessoas aos 21 mil participantes. Os números não deixam dúvidas sobre o crescimento da Gramado Summit, evento de empreendedorismo e inovação que chega à nona edição em 2026. A iniciativa é capitaneada por Marcus Rossi. O CEO e fundador foi um dos painelistas da tarde dedicada a conteúdo e branding no Marcas de Quem Decide. 
Das 600 pessoas aos 21 mil participantes. Os números não deixam dúvidas sobre o crescimento da Gramado Summit, evento de empreendedorismo e inovação que chega à nona edição em 2026. A iniciativa é capitaneada por Marcus Rossi. O CEO e fundador foi um dos painelistas da tarde dedicada a conteúdo e branding no Marcas de Quem Decide. 
Para construir uma trajetória empreendedora, Rossi elaborou o que chamou de três Is: incômodo, imperfeição e impermanência. “Todo empreendedor quando começa se sente incomodado com algo”, define Rossi. Para ilustrar, ele rememorou que, no primeiro ano de Gramado Summit, visitou a jornalista Marta Sfredo, na Zero Hora. Dela, ouviu que o evento seria um “tiro na lua”, por levar inovação à terra do Papai Noel e do chocolate. O incômodo que sentiu ao ouvir de uma figura que admira essa definição foi motor para realizar o evento. Na segunda edição, a colunista publicou que o evento tinha provado que não era um tiro na lua, mostrando que havia espaço para o assunto em Gramado. “Ser incomodado deveria ser regra de toda e qualquer empresa, porque se o incômodo não existir e a gente estiver num momento de conforto absoluto, a gente vira nostalgia em uma prateleira ou na memória afetiva de alguém”, disse. 
Sobre imperfeição, Rossi citou empresas como Microsoft e ressaltou a importância de acreditar — e provar — o valor de uma ideia mesmo antes de estar perfeita. Segundo ele, é preciso estar em estado beta permanente, ou seja, não considerar nunca que o negócio está totalmente finalizado. Para isso, Rossi contou com a fala de Rafael Martins, CEO e co-fundador da Tudo de Share, que afirmou que é preciso “estar sempre testando, porque o mercado está mudando em uma velocidade que a gente nunca viu antes”. 
Por fim, o CEO da Gramado Summit trouxe para o palco do Marcas de Quem Decide o conceito de impermanência. A recente perda do pai fez o empreendedor refletir sobre o valor do tempo. “Tempo é a coisa mais preciosa que temos. Aprendi que só é eterno, porque sabemos que termina. Nada vale a pena se não curtir a jornada temporária e divertida chamada vida”, concluiu o empreendedor. 
Parte da primeira escalação de painelistas do Marcas de Quem Decide, Marcus ressaltou, em entrevista ao GeraçãoE, a importância da renovação do evento. “Eu vivo disso e acredito que toda e qualquer marca que busque um evento vai estar adquirindo não só conhecimento, como muita oportunidade de crescimento. Ver um veículo tão tradicional quanto o Jornal do Comércio, com as suas iniciativas como o GeraçãoE, tornando o seu evento tradicional em algo diferente e disruptivo, que consegue se conectar com a nova geração, é incrível”, ressaltou o CEO da Gramado Summit, que compartilhou uma dica para estar à frente de uma marca relevante. “Uma das coisas mais importantes para construir uma marca que consiga perdurar por muitos e muitos anos tem a ver com a conexão que tu tens com o teu cliente. Hoje, principalmente com a nossa capacidade de conexão direta com milhares de pessoas, os grandes diferenciais estão nas empresas que entendem que não estamos falando sobre números, estamos falando sobre gente. E gente não se conecta com marca que não tem alguém por trás que represente essa marca. Quanto mais ela conseguir personalizar o seu negócio para falar com o maior número de pessoas, mais sucesso ela vai ter.”