Agência Eyxo passa a integrar grupo internacional de marketing e engajamento

A Eyxo, agência especializada em estratégia de influência, conteúdo e desenvolvimento de narrativas para marcas, passou a fazer parte da multinacional MCI Group, grupo global de marketing de engajamento. Com quase 40 anos de história, a empresa tem sede na Suíça, e, atualmente, possui mais de 60 escritórios, distribuídos em 35 países.

A ação faz parte da expansão do grupo internacional no Brasil, principalmente nas áreas de conteúdo, influência e desenvolvimento de narrativas para as marcas. Agora, a MCI passa a ser sócia majoritária da Eyxo.

Sediada em Porto Alegre e São Paulo, a Eyxo atende clientes como 99, Stone, Panvel, Didi e FQM. A empresa foi fundada em 2018 por Cesar Paz, que atuava como investidor e mentor da empresa. Com a mudança no quadro societário, Paz deixa a Eyxo, que segue com os demais sócios do antigo quadro: Andrei Nowa e PC Dias, que permanecem atuando nas funções executivas, e Greta Paz, que segue como CEO e, agora, sócia minoritária. Igor Tobias, managing director do MCI Group, é o executivo que representa o grupo no quadro societário.

Com a operação, o grupo MCI passa a atuar no Brasil com duas marcas complementares: MCI agência e Eyxo. Em nota, Igor Tobias afirma que a incorporação da Eyxo reforça uma frente considerada central para o futuro do marketing de engajamento: a integração entre conteúdo relevante, experiências significativas em eventos e viagens de incentivo, inteligência de dados e construção de relacionamento ao longo do tempo.

Em 2025, juntas, as empresas geriram no Brasil mais de R$ 500 milhões de verba de marketing, e a expectativa de crescimento para este ano é de ao menos 20%.

“A aquisição do controle da Eyxo por parte da MCI Group tem várias motivações, entre elas dar continuidade a um processo de crescimento acelerado da agência”, comenta Cesar Paz em entrevista exclusiva ao GeraçãoE. A aquisição amplia o escopo de atuação da MCI no Brasil, que passa a integrar de forma ainda mais estruturada.

“De um jeito diferente e contemporâneo, construímos um caminho de continuidade e crescimento. A Eyxo é uma agência que já se internacionalizou e está presente em alguns países da América Latina, como Colômbia, México, Argentina, mas ela tem uma missão de crescimento maior no mercado internacional”, reflete Paz, afirmando que a mudança chega em um momento oportuno.

“Um grupo internacional como a MCI responde a essa necessidade e a essa possibilidade. Fora manter ativo e vivo, através do crescimento da companhia, o sonho de todas as pessoas, de todos os colaboradores, de trabalhar em uma empresa que cresce, que é contemporânea, que é dinâmica ”, explica, afirmando que fazer parte de um grupo internacional, abre novas perspectivas e novas possibilidades de negócio, além de contribuir com a evolução dos profissionais e talentos.