O que negócios podem oferecer para o entorno

Os negócios são muito mais que apenas operações comerciais, eles são parte da comunidade onde estão inseridos. São as pessoas do entorno que vão consumir e fazer aquela operação se manter de portas abertas. No entanto, as empresas também devem oferecer contrapartidas para a sua vizinhança .

"olhos da rua", que reflete sobre como a segurança das cidades é fortalecida a partir da presença de pessoas nos espaços públicos. Nessa perspectiva, manter a rua iluminada, com circulação de pessoas e com acessibilidade no entorno são pilares dos negócios dentro desse conceito. Lojas, estabelecimentos gastronômicos e operações de diferentes segmentos que operam com pontos na rua dialogam com quem passa por ali. Nesta edição, contei a história do Don Antonio, restaurante que abriu recentemente no bairro Bom Fim . A operação ocupou um ponto que ficou por mais de uma década abandonado na esquina das ruas Felipe Camarão e Vasco da Gama. O pequeno prédio deixou a estética descuidada para ganhar uma fachada imponente. Os sócios contam que, ainda durante as obras, a vizinhança do bairro já celebrava a chegada do negócio, com esperança de mais segurança e conforto na região. Se antes para transitar por ali não havia nem calçada, agora a operação, que fica o dia todo de portas abertas, garante movimento. Na arquitetura, há um conceito de Jane Jacobs chamado de

Refletir sobre o papel dos negócios para a comunidade é um ponto importante e que pode garantir vínculo, identificação e conexão com a clientela.