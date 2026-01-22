Sempre há espaço para novidades em regiões clássicas

Quem é leitor raiz do GeraçãoE deve lembrar do projeto GE nos Bairros. Por dois anos, mensalmente, nos dedicamos a explorar os bairros de Porto Alegre nas mais diversas regiões da cidade, da Zona Norte à Zona Sul, contando a história daqueles bairros através dos negócios. Esse raio-x empreendedor nos trouxe muitos insights sobre o perfil de negócio que opera em cada ponto da Capital. Um dos bairros que foi explorado pelo GE foi, claro, a Cidade Baixa - clássico que não poderia ficar de fora.

Mas não foi somente naquele momento que mostramos o quanto a região, mesmo com mudanças, segue sendo aposta de empreendedores. Ao longo dos anos, o bairro passou por diversas transformações, seguindo o fluxo do restante da cidade. No entanto, entre idas e vindas, a Cidade Baixa conseguiu se manter como um ponto de vida noturna, mesmo que outros bairros vizinhos - como Bom Fim e Rio Branco - tenham ganhado espaço nos últimos anos.

quando produzimos o GE nos Bairros na Cidade Baixa Nesta edição, contamos as histórias de empreendedores e empreendedoras que compartilham de uma visão otimista em relação ao bairro. Muitos deles, inclusive, avaliam que seus negócios não seriam viáveis em outro ponto da cidade, já que carregam a essência da CB. Tanto em 2022,, quanto em 2026 é possível perceber um traço comum nas entrevistas dos diferentes negócios. Quem empreende na Cidade Baixa é apaixonado pelo bairro e acredita muito no potencial da região.

Mesmo que mude o perfil, ganhando mais operações diurnas, é legal ver que uma região tão tradicional segue relevante para a cidade.