Marca premiada de azeites oferece experiência de colheita de azeitonas em fazenda de Viamão

Colher azeitonas direto do pé, fazer um piquenique em meio às árvores, curtir um churrasco de fogo de chão em frente a um casarão de 1970 e cenário digno da Toscana. Essas são algumas das experiências que a Estância das Oliveiras busca proporcionar ao abrir as portas da propriedade onde são produzidos alguns dos azeites mais premiados do mundo.

Localizada em Viamão, a apenas 28 km de Porto Alegre, a Estância das Oliveiras surgiu de uma motivação pessoal de Lucídio Morsch Goelzer em degustar bons azeites. "Ele trabalhava com comércio exterior, então viajava o mundo inteiro e experimentava azeites maravilhosos. Às vezes, a mesma marca que tinha um azeite maravilhoso lá fora tinha um de baixa qualidade no Brasil", conta Rafael Sittoni Goelzer, diretor de relacionamento da Estância das Oliveiras e filho de Lucídio. Assim, há 24 anos, com o plantio de 1 mil árvores, Lucídio iniciou a produção de um "azeite honesto", como definiu, para o consumo da família.

Em 2019, após diversas pesquisas sobre as especificidades do terroir da região de Estância Grande, em Viamão, a família decidiu ofertar ao mundo os produtos que, até então, estavam apenas dentro de casa. Hoje, com 6,5 mil árvores em diferentes estágios, a Estância das Oliveiras é comandada por toda família. Rafael conta que o irmão André Sittoni Goelzer é o mestre lagareiro, responsável pela produção, enquanto Lucas Sittoni Goelzer atua como diretor financeiro. Sonia Sittoni Goelzer, mãe de Rafael, é responsável pelas experiências oferecidas na Estância das Oliveiras, enquanto também comanda a Quinta da Estância, espaço de lazer localizado em Viamão.

Trajetória premiada

A Estância das Oliveiras é, hoje, a terceira marca de azeite de oliva mais premiada do mundo levando em conta o EVOO World Ranking. No Brasil, foi eleita por três anos consecutivos o melhor azeite do País. Apenas em 2025, foram 120 prêmios. Apesar dos números expressivos, Rafael conta que o objetivo da marca ao participar das premiações não era acumular medalhas, mas sim receber as avaliações dos melhores especialistas.

" Fomos tentar contratar os avaliadores internacionais, só que os orçamentos foram impeditivos. Pensamos em como ter essa mesma avaliação, só que de graça: participando dos prêmios onde eles são os avaliadores. Mesmo que não ganhe medalha, recebe um feedback, e era isso que nós queríamos", conta Rafael.

Experiência e educação para o consumo do azeite

Apesar do amplo reconhecimento, o diretor comercial da Estância das Oliveiras conta que percebia que os consumidores não tinham as informações necessárias para escolher um azeite. "Quando os consumidores compram azeite de oliva, buscam saúde, longevidade. Só que 80% dos azeites não trazem isso. Azeite é o contrário dos vinhos. Enquanto alguns vinhos quanto mais guardados, melhor ficam, azeite de oliva quanto mais fresco e jovem melhor ele é", explica Rafael.

Foi nessa perspectiva que a família decidiu abrir as portas da propriedade para receber a clientela em experiências que unem lazer e educação sobre azeite. Dois pacotes são oferecidos ao longo de todo ano.

No pacote premium, que custa R$ 259,00, os visitantes chegam para um almoço servido no amplo gramado da Estância. A refeição é temática, homenageando uma região produtora. " Tem até almoço grego, onde fazemos a cerimônia da quebra dos pratos", conta Rafael. Outro clássico é o churrasco de fogo de chão, que celebra a produção gaúcha. "E stamos homenageando o RS, porque o Estado produz 80% do azeite brasileiro", diz. A experiência também inclui um passeio pelos olivais, onde os visitantes aprendem mais sobre o cultivo e podem observar as características do terroir. "E scavamos uma trincheira e as pessoas conseguem olhar as camadas do solo." Após o passeio ao ar livre, o tour segue para o lagar, onde são produzidos os azeites. " O foco da degustação é capacitarmos os visitantes para que eles consigam identificar fraudes quando degustarem os seus azeites em casa", garante Rafael.

Há ainda opções, como drinks e piquenique para o período da tarde. "T emos drinks com azeite de oliva, que são o sucesso da Estância das Oliveiras. Temos o honest bar, que não tem garçom. O bar é aberto, tu te serves e marcas na tua comanda", conta Rafael, destacando ainda a parceria com outros negócios da região. " Temos opcional o piquenique gourmet, que são produtos feitos aqui na Estância ou por produtores locais." Esse momento é pensado para observar o pôr do sol e curtir a música ao vivo, sempre comandada por saxofonista ou violinista em parceria com DJ. " É um momento de descompressão, de desacelerar, repor as energias, fugir das filas, congestionamento do estresse da praia estando aqui do ladinho de Porto Alegre ", percebe.

O segundo pacote disponível ao longo do ano, que sai por R$ 129,00, é similar ao premium, apenas sem o almoço, com a experiência começando às 14h direto pelo tour e caminhada pelo olival.

Experiência começa na colheita

A grande novidade para esta temporada é a nova experiência da Estância das Oliveiras, onde o visitante poderá colher a azeitona e experimentar o azeite produzido por ela no mesmo dia . A primeira edição da Colheita das Olivas acontece no dia 17 de fevereiro, com a colheita da azeitona espanhola arbequina e almoço inspirado no país. O custo do passeio é de R$ 590,00 para pessoas acima de 11 anos e de R$ 290,00 para crianças de 5 a 10 anos.

" A galera chega às 9h, vamos fazer uma caminhada nos olivais. Vamos ter uma árvore para cada família carregada de azeitonas. Terá uma cesta de piquenique, que está dentro do pacote. Então tu tomas um café da manhã embaixo da oliveira. Entregamos um presente que é um miniazulejo pintado à mão com o nome da família. Vamos fazer todo o tour pela fazenda e, p or fim, quando estiver pronto, eles vão degustar o azeite produzido no mesmo dia", explica Rafael sobre a experiência.

Os visitantes levarão para casa uma ânfora de 250 ml com o azeite produzido no dia, além de um ramo de oliveira. "É um símbolo de paz, prosperidade e saúde no mundo. Então, fazemos um corte e damos para a família levar de lembrança da experiência que teve", conta.

Rafael compartilha o sentimento que percebe no olhar dos visitantes ao encontrarem um lugar como Estância das Oliveiras tão perto de Porto Alegre. " A primeira reação é de surpresa completa, porque parece que eles se teletransportaram para Itália. A gente percebe, nos depoimentos, uma mudança clara: as pessoas estão cansadas do “turismo-cenário”, de lugares desenhados para parecer algo . Em contrapartida, cresce muito a procura por experiências verdadeiras, com identidade e autenticidade: um local real, com rotina real, com natureza real, onde a história não é inventada para o visitante e ela acontece ao vivo diante dos olhos dele. Quando alguém sai daqui dizendo 'eu senti que vivi algo de verdade', isso explica muito do momento atual do turismo: menos espetáculo, mais essência", garante.

Para contratar as experiências, é preciso realizar o cadastro de forma gratuita no clube de membros da Estância das Oliveiras (https://bit.ly/4sCGU4B). A partir daí, o cliente recebe o cardápio de opções e realiza a reserva.

