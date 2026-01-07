Bar na Cidade Baixa que homenageia religiões de matriz africana reinaugura após expansão

Terreiro Bar Ancestral No ano em que celebram três anos de operação, o, localizado na Cidade Baixa, reinaugura o estabelecimento após uma obra de expansão no local. Para celebrar a ampliação do bar, o Terreiro organizou uma programação que inicia nesta quarta-feira (7) e segue até domingo (11).

Inspirado nas religiões brasileiras de matriz africana, o Terreiro Bar Ancestral nasceu em 2023 a partir de um negócio que o casal de empreendedores Roger Moraes e Helena Legunes já estava à frente: a Cervejaria Cabocla, aberta há oito anos. O primeiro empreendimento do casal já tinha como proposta homenagear religiões de matriz africana e o bar na Cidade Baixa veio com o mesmo intuito .

“Logo que o bar abriu, ele se tornou pequeno, para a ideia dele. Eu e a Helena sempre gostamos muito de samba, até tentamos resistir de início, mas no fim nos rendemos e deu muito certo, só que o bar ficou pequeno”, conta Roger, admitindo que a estrutura original não suportava confortavelmente clientes e os músicos que frequentavam o local. Segundo o empreendedor, uma parcela considerável da clientela deixou de frequentar o bar devido às limitações físicas. “Temos muitos clientes de mais idade, um público que só quer sentar e conversar. Alguns deixaram de vir no bar, e nos diziam: ‘O bar é maravilhoso, mas está sempre cheio.’”

O projeto de ampliação existe desde o início de 2024, porém a ideia inicial era ir para outro ponto do bairro. “Na época, não tinha possibilidade de expansão para os espaços vizinhos do bar”, comenta. O casal não esperava que, alguns meses depois, em outubro, o cenário mudaria. O restaurante Novo Sabor, ao lado do Terreiro Bar, se mudou, deixando o ponto vago. Os próprios proprietários do negócio procuraram Helena e Roger, oferecendo o espaço, já que sabiam da necessidade. “Éramos vizinhos de parede, foi perfeito”.

Após a reforma, a operação passa a comportar até 120 pessoas sentadas. A nova fase também conta com a contratação de novos funcionários para atender um público maior. Segundo os proprietários, a expectativa é passar a oferecer mais eventos de almoço aos fins de semana também. Além do espaço maior para os clientes, a cozinha e o bar do estabelecimento foram ampliados.

A programação de reinauguração do estabelecimento irá durar cinco dias, cada um com uma atração especial. Nesta quarta, o espaço oferecerá uma noite de acarajé; na quinta (8), a programação contará com uma discotecagem de vinil com convidados; e na sexta (9), ocorre o primeiro samba no espaço reformado. No fim de semana, a programação segue, com a roda de samba Patuá do Samba, no sábado (10), e um samba com o grupo Puro Asthral, domingo (11).

Território de resistência

A escolha de permanecer na Cidade Baixa foi uma premissa inegociável para o negócio. O bairro é visto como um espaço de resistência cultural para os empreendedores e possui uma ligação profunda com as religiões de matriz africana e a ancestralidade.

Embora Porto Alegre tenha tido outros bairros boêmios, como o Bonfim e o Menino Deus, Roger destaca que a Cidade Baixa se distingue por sua trajetória única e por ter se transformado em diversas "camadas" ao longo do tempo, mantendo-se como um centro de convivência pulsante. “A Cidade Baixa nasce como um bairro periférico. Era um banhado aqui, tanto que o nome já diz. Não foi um local pensado para ser o centro urbano que é hoje, então muitas terreiras famosas, pais de santo surgiram daqui”.

Sobre os desafios, Roger destaca que o processo exigiu uma gestão complexa para administrar a verba disponível e, simultaneamente, gerenciar financiamentos obtidos para custear a obra. O proprietário assumiu a responsabilidade por tarefas, acumulando a função de gestor da obra .

A reforma do local precisou ser concluída em apenas 60 dias e, enquanto ela acontecia, Helena e Roger enfrentavam outro novo desafio, dessa vez a chegada do Pedro, primeiro filho do casal. "Nos demandou uma atenção especial e fez com que outros projetos, como a atualização do cardápio, fossem temporariamente deixados de lado para que pudessem focar na obra e na família", comenta Roger, emocionado ao falar do filho.